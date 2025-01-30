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Определились команды, прошедшие в 1/8 финала ЛЧ

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Команды, финишировавшие в топ-8 турнирной таблицы, напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

  1. «Ливерпуль» – 21 очко
  2. «Барселона» – 19 очков
  3. «Арсенал» – 19 очков
  4. «Интер» – 19 очков
  5. «Атлетико» – 18 очков
  6. «Байер» – 16 очков
  7. «Лилль» – 16 очков
  8. «Астон Вилла» – 16 очков

Еще восемь участников 1/8 финала ЛЧ определятся по итогам стыковых матчей.

Там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е: «Аталанта», «Боруссия Д», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (1)
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n876
1738190619
ПСЖ, МанСити не вышли в 1/8. Прикольно.
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