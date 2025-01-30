Определились команды, прошедшие в 1/8 финала ЛЧ

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Команды, финишировавшие в топ-8 турнирной таблицы, напрямую вышли в 1/8 финала турнира.
- «Ливерпуль» – 21 очко
- «Барселона» – 19 очков
- «Арсенал» – 19 очков
- «Интер» – 19 очков
- «Атлетико» – 18 очков
- «Байер» – 16 очков
- «Лилль» – 16 очков
- «Астон Вилла» – 16 очков
Еще восемь участников 1/8 финала ЛЧ определятся по итогам стыковых матчей.
Там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е: «Аталанта», «Боруссия Д», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».