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  • Мостовой пожаловался, что не может понять новый формат Лиги чемпионов

Мостовой пожаловался, что не может понять новый формат Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов.

  • Накануне состоялась жеребьевка плей-офф.
  • На этой неделе завершился общий этап.
  • Финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене.

«Никто не может понять новый формат Лиги чемпионов! (Смеется.) Зачем изобретать велосипед?! В УЕФА хотели как лучше, вот и получили. Я сейчас посмотрел результаты жеребьевки и понял, что три-четыре топ-команды вылетят еще до четвертьфинала. Вот и думайте, где плюсы, а где минусы.

С другой стороны, давайте дождемся окончания турнира. Но честно, я пока не вижу, что больше стало топовых матчей. Да, в целом игр больше, но это потому что команд больше. Не могу сказать, что при старом формате меньше было интересных встреч.

И ведь совсем непонятно, кто фаворит при новом формате Лиги чемпионов! Руководители букмекерских компаний за голову хватаются, наверное. (Смеется.) Не могут понять, как это «Реал» попал на «Манчестер Сити» в 1/16 финала», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 13:16
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Комментарии (4)
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7:1
1738406552
я не могу понять, как и почему при новом формате сократились выплаты, хотя они должны были только расти. уже писал вчера, повторю: зенит всего-лишь с одной победой в группе в сезоне 2021/2022 заработал 39,7 лямов. в 2025 реал, сити, псж, юве, бавария и т.д. заработали на групповом этапе меньше зенита. проведя при этом 8 матчей, а не 6, как зенит тогда. чё за бред происходит с выплатами?
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FCSpartakM
1738411237
Там все понятно, просто Сашка чешет языком, нежели пысю к носу подтянуть и подумать немножко
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