Мостовой пожаловался, что не может понять новый формат Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от нового формата Лиги чемпионов.

Накануне состоялась жеребьевка плей-офф.

На этой неделе завершился общий этап.

Финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене.

«Никто не может понять новый формат Лиги чемпионов! (Смеется.) Зачем изобретать велосипед?! В УЕФА хотели как лучше, вот и получили. Я сейчас посмотрел результаты жеребьевки и понял, что три-четыре топ-команды вылетят еще до четвертьфинала. Вот и думайте, где плюсы, а где минусы.

С другой стороны, давайте дождемся окончания турнира. Но честно, я пока не вижу, что больше стало топовых матчей. Да, в целом игр больше, но это потому что команд больше. Не могу сказать, что при старом формате меньше было интересных встреч.

И ведь совсем непонятно, кто фаворит при новом формате Лиги чемпионов! Руководители букмекерских компаний за голову хватаются, наверное. (Смеется.) Не могут понять, как это «Реал» попал на «Манчестер Сити» в 1/16 финала», – сказал Мостовой.