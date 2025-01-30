Доходы клубов, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов

Эксперты подсчитали, сколько денег клубы заработали по итогам общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Фиксированный доход для всех команд-участниц турнира составил 18,62 млн евро.
Также им выплачивалось по 2,1 миллиона евро за победу и по 700 тысяч евро за ничью.
Еще 183,15 миллиона евро УЕФА распределил между клубами в зависимости от итоговой позиции в общей турнирной таблице.
За выход в плей-офф ЛЧ доплачивалось по 11 миллионов евро, за финиш в топ-8 – дополнительный 2-миллионный бонус.
- «Ливерпуль» – 56.2 млн евро
- «Барселона» – 54,5 млн евро
- «Арсенал» – 54,2 млн евро
- «Интер» – 53,9 млн евро
- «Атлетико» – 53 млн евро
- «Байер» – 51,3 млн евро
- «Лилль» – 51 млн евро
- «Астон Вилла» – 50,7 млн евро
- «Аталанта» – 37,8 млн евро
- «Боруссия Д» – 37,5 млн евро
- «Реал» – 37,2 млн евро
- «Бавария» – 36,9 млн евро
- «Милан» – 36,7 млн евро
- ПСВ – 35,7 млн евро
- «ПСЖ» – 34,7 млн евро
- «Бенфика» – 34,4 млн евро
- «Монако» – 33,2 млн евро
- «Брест» – 32,9 млн евро
- «Фейеноорд» – 32,6 млн евро
- «Ювентус» – 31,6 млн евро
- «Селтик» – 31,4 млн евро
- «Манчестер Сити» – 30,4 млн евро
- «Спортинг» – 30,1 млн евро
- «Брюгге» – 29,8 млн евро