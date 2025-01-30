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Доходы клубов, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов

Эксперты подсчитали, сколько денег клубы заработали по итогам общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Фиксированный доход для всех команд-участниц турнира составил 18,62 млн евро.

Также им выплачивалось по 2,1 миллиона евро за победу и по 700 тысяч евро за ничью.

Еще 183,15 миллиона евро УЕФА распределил между клубами в зависимости от итоговой позиции в общей турнирной таблице.

За выход в плей-офф ЛЧ доплачивалось по 11 миллионов евро, за финиш в топ-8 – дополнительный 2-миллионный бонус.

  1. «Ливерпуль» – 56.2 млн евро
  2. «Барселона» – 54,5 млн евро
  3. «Арсенал» – 54,2 млн евро
  4. «Интер» – 53,9 млн евро
  5. «Атлетико» – 53 млн евро
  6. «Байер» – 51,3 млн евро
  7. «Лилль» – 51 млн евро
  8. «Астон Вилла» – 50,7 млн евро
  9. «Аталанта» – 37,8 млн евро
  10. «Боруссия Д» – 37,5 млн евро
  11. «Реал» – 37,2 млн евро
  12. «Бавария» – 36,9 млн евро
  13. «Милан» – 36,7 млн евро
  14. ПСВ – 35,7 млн евро
  15. «ПСЖ» – 34,7 млн евро
  16. «Бенфика» – 34,4 млн евро
  17. «Монако» – 33,2 млн евро
  18. «Брест» – 32,9 млн евро
  19. «Фейеноорд» – 32,6 млн евро
  20. «Ювентус» – 31,6 млн евро
  21. «Селтик» – 31,4 млн евро
  22. «Манчестер Сити» – 30,4 млн евро
  23. «Спортинг» – 30,1 млн евро
  24. «Брюгге» – 29,8 млн евро

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Источник: AS

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30.01.2025 22:44
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