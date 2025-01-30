Доходы клубов, вышедших в плей-офф Лиги чемпионов

Эксперты подсчитали, сколько денег клубы заработали по итогам общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Фиксированный доход для всех команд-участниц турнира составил 18,62 млн евро.

Также им выплачивалось по 2,1 миллиона евро за победу и по 700 тысяч евро за ничью.

Еще 183,15 миллиона евро УЕФА распределил между клубами в зависимости от итоговой позиции в общей турнирной таблице.

За выход в плей-офф ЛЧ доплачивалось по 11 миллионов евро, за финиш в топ-8 – дополнительный 2-миллионный бонус.