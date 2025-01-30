Анчелотти высказался о возможном противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в стыках ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти порассуждал об участии своей команды в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Мадридцы не попали в топ-8 ЛЧ, поэтому сыграют в стыках.

Они финишировали на 11-м месте в общей таблице ЛЧ.

Потенциальные соперники «Реала» – «Манчестер Сити» и «Селтик».

«Жаль, что мы не проснулись раньше. Теперь ждем жеребьевку. Если выпадет «Сити», то будет сложнее, конечно. Нам не нравится с ними играть.

И мне не нравится новый формат ЛЧ. Матчей слишком много. Нужно снизить нагрузку на футболистов», – сказал Анчелотти.