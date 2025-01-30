Мостовой оценил решение проводить 18 матчей Лиги чемпионов в одно время

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил решение УЕФА проводить все матчи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов одновременно.

«Я думал, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, как обычно, несколько матчей будут в одно время, а остальные – в другое. А потом открыл расписание и увидел, что 18 игр в одно время! Может, для кого-то это нормально. Но это не очень хорошо. Как это смотреть? Даже если у тебя три телевизора, ты включил три матча, а ещe остаeтся 15 игр! Это ужас.

Ясно, что кто-то сидит, грызeт семечки и смотрит перекличку с опасными моментами. Я тоже иногда так делаю. Я включаю два матча и один экран с перекличкой, чтобы увидеть моменты в других играх. Но перекличка не успевала. Было много моментов, когда случался гол, а его показывали только через две минуты. Это неправильно.

Если бы было как раньше, то несколько групп играли бы в одно время, остальные – в другое. Сами загнали себя в такие рамки», – сказал Мостовой.