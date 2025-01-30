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  • Мостовой оценил решение проводить 18 матчей Лиги чемпионов в одно время

Мостовой оценил решение проводить 18 матчей Лиги чемпионов в одно время

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил решение УЕФА проводить все матчи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов одновременно.

«Я думал, что в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, как обычно, несколько матчей будут в одно время, а остальные – в другое. А потом открыл расписание и увидел, что 18 игр в одно время! Может, для кого-то это нормально. Но это не очень хорошо. Как это смотреть? Даже если у тебя три телевизора, ты включил три матча, а ещe остаeтся 15 игр! Это ужас.

Ясно, что кто-то сидит, грызeт семечки и смотрит перекличку с опасными моментами. Я тоже иногда так делаю. Я включаю два матча и один экран с перекличкой, чтобы увидеть моменты в других играх. Но перекличка не успевала. Было много моментов, когда случался гол, а его показывали только через две минуты. Это неправильно.

Если бы было как раньше, то несколько групп играли бы в одно время, остальные – в другое. Сами загнали себя в такие рамки», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне Лига чемпионов впервые проходит в новом формате. В общем этапе принимали участие 36 клубов.
  • 18 матчей заключительного 8-го тура начались в 23:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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fakeid
1738237758
купи себе подписку на tivimate за полтора косаря и смотри хоть 10 матчей на одном телевизоре, тупо разделив экран на зоны, выводя в каждую отдельный матч. только какой идиот будет таким заниматься? я как-то попробовал вывести 4 матча. чушь собачья. никто не будет смотреть сразу 4 разных игры на одном телевизоре. мелко, ничего не видно, ещё и звук нужно постоянно переключать с одного угла на другой, а то непонятно.
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