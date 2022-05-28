Алькантара, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на финал ЛЧ; Алаба, Модрич, Бензема выйдут у «Реала»

Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Окслэд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Жота, Цимикас, Матип, Эллиотт.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Васкес, Бэйл, Себальос, Родриго, Иско, Диас, Камавинга.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на парижском «Стад де Франс», которая начнется в 22:00 по Москве.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?