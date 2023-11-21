«Барселона» собирается вернуть своего воспитанника из АПЛ

В «Барселоне» задумались о возвращении полузащитника Тиаго Алькантары.

32-летний воспитанник каталонцев, выступающий сейчас за «Ливерпуль», может стать временной заменой для травмированного Гави.

Контракт хавбека с клубом АПЛ истекает летом, поэтому в январе его готовы отпустить за небольшую сумму.

Алькантара играл за «Барсу» до 2013 года.

В последний раз он выходил на поле в апреле.

Рыночная стоимость испанца – 12 миллионов евро.

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