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Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Это нападающий «Реала» Карим Бензема, вингер «Манчестер Сити» Бернаpду Силвa, защитник «Вильярреала» Хуан Фойт и хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара.

  • Бензема оформил дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:4);
  • Силва – автор победного гола в ворота «Реала» (4:3);
  • Фойт провел все 90 минут в игре с «Ливерпулем» (0:2), сделал 1 отбор и 4 возврата владения;
  • Алькантара отыграл полную встречу с «Вильярреалом» (2:0), пробежал 10,93 км, точность пасов – 97%.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: сайт УЕФА

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Сегодня, 07:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +62656

    portero 1 час назад

    Радимов ему уже золотой мяч вручил....

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