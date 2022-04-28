Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это нападающий «Реала» Карим Бензема, вингер «Манчестер Сити» Бернаpду Силвa, защитник «Вильярреала» Хуан Фойт и хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара.
- Бензема оформил дубль в матче с «Манчестер Сити» (3:4);
- Силва – автор победного гола в ворота «Реала» (4:3);
- Фойт провел все 90 минут в игре с «Ливерпулем» (0:2), сделал 1 отбор и 4 возврата владения;
- Алькантара отыграл полную встречу с «Вильярреалом» (2:0), пробежал 10,93 км, точность пасов – 97%.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: сайт УЕФА