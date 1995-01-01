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    Левандовски, ван Дейк, Роналду и Неймар – в команде года по версии УЕФА

    УЕФА назвал символическую сборную 2020 года по версии болельщиков.

    В команду попали пять футболистов «Баварии» – победителя Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

    Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»);

    Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).

    • Болельщики выбирали сборную году на сайте УЕФА.
    • Изначально в список претендентов попали пять вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +912

      wobaekat 8 минут назад

      Роналду и Неймар? Серьезно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4492

      BarStep 48 минут назад

      Я соглашусь с болельщиками..

      0
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