Левандовски, ван Дейк, Роналду и Неймар – в команде года по версии УЕФА

УЕФА назвал символическую сборную 2020 года по версии болельщиков.
В команду попали пять футболистов «Баварии» – победителя Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»);
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»).
- Болельщики выбирали сборную году на сайте УЕФА.
- Изначально в список претендентов попали пять вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.
Источник: сайт УЕФА