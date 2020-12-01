УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду 2020 года

УЕФА назвал список номинантов на включение в символическую сборную 2020 года. В список попали пять вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Болельщики смогут выбрать 11 лучших из 50 претендентов, голосование продлится до 6 января. Проголосовать можно по ссылке.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Антони Лопеш («Лион»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Анхелиньо («РБ Лейпциг»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Стефан де Врей («Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Тьяго Силва («ПСЖ”/”Челси»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Ханс Хатебур («Аталанта»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария”/”Ливерпуль»), Уссем Ауар («Лион»), Эвер Банега («Севилья”/”Аш-Шабаб»), Николо Барелла («Интер»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Леон Горецка («Бавария»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Йосип Иличич («Аталанта»), Кингсли Коман («Бавария»), Маркиньос («ПСЖ»), Томас Мюллер («Бавария»), Бруну Фернандеш («Спортинг”/”Манчестер Юнайтед»), Кай Хаверц («Байер”/”Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Серж Гнабри («Бавария»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Интер»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Эрлинг Холанд («Боруссия»).