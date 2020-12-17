Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА

Давайте нормальных а не этот сброд
ФИФА представила собственную версию символической сборной по итогам 2020 года.
Вратарь: Алисон («Ливерпуль», Бразилия);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Серхио Рамос («Реал», Испания), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).
Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:@Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @CristianoWhat a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020