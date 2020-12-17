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    Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА

    ФИФА представила собственную версию символической сборной по итогам 2020 года.

    Вратарь: Алисон («Ливерпуль», Бразилия);

    Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Серхио Рамос («Реал», Испания), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);

    Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания);

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    17.12.2020 22:13
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