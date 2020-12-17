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  • Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА

Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА

17 декабря 2020, 22:13
3

ФИФА представила собственную версию символической сборной по итогам 2020 года.

Вратарь: Алисон («Ливерпуль», Бразилия);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Серхио Рамос («Реал», Испания), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль», Испания);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ФИФА
Европа Реал Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Барселона Ювентус Рамос Серхио Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Алькантара Тиаго Де Брюйне Кевин ван Дейк Вирджил Киммих Йозуа Алиссон Александер-Арнольд Трент Дэвис Альфонсо
Комментарии (3)
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Главное Спартак без ЛЧ
1608233571
Надо было Зениту, когда была возможность, покупать Де Бруйне за миллионов.
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Главное Спартак без ЛЧ
1608233591
За 50 миллионов.
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Харченко
1608235032
Месси не заслужило этой чести.
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