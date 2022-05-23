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Тиаго Алькантара рискует пропустить финал Лиги чемпионов

23 мая 2022, 09:41

Участие полузащитника «Ливерпуля» Тиаго Алькантары в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» находится под вопросом.

Испанец в воскресенье травмировался во время игры 38-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:1).

Предварительно, хавбек получил повреждение подколенного сухожилия. Сроки его восстановления пока неизвестны.

  • «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в субботу, 28 мая.
  • Тиаго в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ESPN
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Алькантара Тиаго
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