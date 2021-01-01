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Роналду, Салах, Де Брюйне и ван Дейк – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии опубликовала собственную версию символической сборной АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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Источник: ассоциация профессиональных футболистов Англии

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