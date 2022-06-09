Роналду, Салах, Де Брюйне и ван Дейк – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии опубликовала собственную версию символической сборной АПЛ по итогам сезона-2021/22.
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).