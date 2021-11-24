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    Гол Левандовски через себя номинирован на звание лучшего в пятом туре Лиги чемпионов

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1982

      CSKA471 25 минут назад

      Роберт и Тьяго

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      Рейтинг: +21751

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вчера посмотрел игру МС:ПСЖ, Месси падал от каждого прикосновения к нему, ещё больше, чем Соболев у нас. Ну какой нахер ЗМ ему? Левандовски достоин!

      0
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      Рейтинг: +2494

      Блямба 2 часа назад

      лупану по быдлому..)

      Отдайте Золотой Мяч поляку,
      а не какой-нибудь макаке.
      (ну,взломали меня.если,что)

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      Рейтинг: +8523

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Отличный гол !!!
      С его ростом и такая координация, высший класс !!!

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      Рейтинг: +1022

      mig28 2 часа назад

      Золотой мяч уже давно плачет по Лёве

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      Рейтинг: +11689

      Cleaner > mig28 2 часа назад

      Месси отдаст этот Золотой Мяч самому СЕБЕ!..(

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      Рейтинг: +14089

      KLIM777 3 часа назад

      Роберт первый, Алькантара второй.

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