Гол Левандовски через себя номинирован на звание лучшего в пятом туре Лиги чемпионов

Роберт и Тьяго
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Роберт Левандовски («Бавария») – в ворота киевского «Динамо» (2:1);
- Педру Гонсалвеш («Спортинг») – в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1);
- Тиаго Алькантара («Ливерпуль») – в ворота «Порту» (2:0);
- Сильвен Хефти («Янг Бойз») – в ворота «Аталанты» (3:3).
ХефтиАлькантараПедру ГонсалвешЛевандовскиКто забил Гол недели в #ЛигаЧемпионов? Голосуй! #UCLGOTW | #ГолНеделиЛЧ— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 24, 2021