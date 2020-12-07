Нойер, ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2020 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики представила собственную версию команды года.
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);
Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
Источник: IFFHS