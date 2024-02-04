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Тиаго Алькантара
Статистика
Тиаго Алькантара - статистика
Завершил карьеру
11 апреля 1991 (35), Бари
#6 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Испания | Бразилия
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Ливерпуль
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
3 : 1
04.02.2024
Ливерпуль
85' - 90'
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