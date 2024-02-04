Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Англии 2022 Товарищеские матчи 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Германии 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Германии 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Германии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Audi Cup 2011 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009