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Роналду и Де Брюйне – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Английская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста по итогам апреля.

В число претендентов вошли восемь игроков:

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле
Источник: сайт АПЛ

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