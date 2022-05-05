Роналду и Де Брюйне – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле

Английская Премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста по итогам апреля.
В число претендентов вошли восемь игроков:
- Натан Коллинс («Бернли») – 2 гола в 6 матчах;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 2 гола и 3 ассиста в 4 матчах;
- Бруно Гимараеш («Ньюкасл») – 3 гола и 1 ассист в 6 матчах;
- Габриэль Жезус («Манчестер Сити») – 6 голов и 1 ассист в 5 матчах;
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 5 голов в 4 матчах;
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») – 4 гола и 1 ассист в 4 матчах;
- Тиаго Алькантара («Ливерпуль») – 5 матчей без результативных действий;
- Леандро Троссард («Брайтон») – 3 гола в 5 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт АПЛ