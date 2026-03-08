Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти

Сегодня, 14:00
112

«Оренбург» дома обыграл «Зенит» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Счет открыли гости на 12-й минуте, когда Александр Соболев замкнул головой подачу Джона Джона.

«Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока «Оренбурга» Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у хозяев забил Евгений Болотов.

На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей также не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Петербуржцы потерпели второе поражение в этом чемпионате России. Первое случилось 9 августа 2025 года, когда они в гостях проиграли «Ахмату» (0:1).

«Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 42 очками после 20 туров.

«Оренбург» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице с 18-ю баллами.

Россия. Премьер-лига. 20 тур
Оренбург - Зенит - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Соболев, 11; 1:1 - Педро, 62 (в свои ворота); 2:1 - Е. Болотов, 86.
Незабитые пенальти: нет - Г. Мантуан, 9; А. Мостовой, 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира

Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
Соболев «дирижировал» трибунами после гола в ворота «Оренбурга»
Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят» 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
ySS
1772970106
Сага о том, как 2 человека в лёгкую похоронили все усилия 2 других
Ответить
spam2009
1772970207
вернулось вонючкам сторицей))
Ответить
Бывалый1488
1772970388
Боженька все видит
Ответить
Паровозов
1772970669
Думал такое вообще не возможно никогда, там судейка что перепил или таблеток переел ?
Ответить
rash1959
1772970718
Даже кроты на подхвате уже не спасают зинку. ЗПРФ. Так их. мать их под зад.
Ответить
rash1959
1772970827
Продлить контракт сыроже ещё на двести лет. Фся страна ЗА.
Ответить
нейтральныйкакникто
1772971331
Ерунда что проиграли,зато выполнили установку тренера,поздравили женщин с праздником , играя в форме женского Зенита!!!!
Ответить
neim
1772971544
Я честно говоря "ухи по ел" ))). Правда это "кино" не смотрел, не когда было, хотя и собирался. Как же так-то, и не чаял даже вообще не на какую потерю очков Зенитом. А оно вон как обернулось. Да ещё и в компенсированное время поди хотели спасти Зенит от позора, да не вышло ?
Ответить
boris63
1772972705
Ну, так Зениту опять придётся столетие переносить. Да и судьи не выдержат с таким пробитием пенальти.
Ответить
ZENIT-59
1772973566
Смотрел матч и удивлялся:Зенит катится вниз!Невзрачные победы в потугах над Балтикой без особого рисунка игры- сегодня вообще"ВОЛЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ" В обороне ошибки 2 не забитых пенальти слабая игра в атаке!Неразбериха в защите!Я был шокирован такой игрой Впервые за многие годы Зенит проигрывал аутсайдеру который сыграл волевой матч Зенит ведя в счете просто про..... матч Очень печально и обидно!!!!Игры целостной и комбинационной просто нет!!!
Ответить
