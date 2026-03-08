РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти

«Оренбург» дома обыграл «Зенит» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Счет открыли гости на 12-й минуте, когда Александр Соболев замкнул головой подачу Джона Джона.

«Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока «Оренбурга» Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у хозяев забил Евгений Болотов.

На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей также не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Петербуржцы потерпели второе поражение в этом чемпионате России. Первое случилось 9 августа 2025 года, когда они в гостях проиграли «Ахмату» (0:1).

«Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 42 очками после 20 туров.

«Оренбург» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице с 18-ю баллами.