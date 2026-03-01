Смелое заявление Степашина насчет «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал серьезное обещание болельщикам.
«От чего зависит будущее Ролана Гусева в «Динамо»? Взять Кубок. Мы его возьмем», – заверил Степашин.
- Гусев официально стал главным тренером «Динамо» в декабре. С ноября он был врио после отставки Валери Карпина, который теперь работает только в сборной России. Зимой Гусев усилил тренерский штаб Романом Шароновым и Юрием Жирковым.
- «Динамо» провело всю зиму на десятом месте турнирной таблицы. Команда последний раз брала чемпионство в 1976 году, а последний трофей был в 1995 году – Кубок России.
- В ближайшем кубковом раунде «Динамо» встретится в двухматчевом противостоянии со «Спартаком». Проигравший вылетит в Путь регионов.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова