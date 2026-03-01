Введите ваш ник на сайте
Смелое заявление Степашина насчет «Динамо»

1 марта, 15:12
6

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал серьезное обещание болельщикам.

«От чего зависит будущее Ролана Гусева в «Динамо»? Взять Кубок. Мы его возьмем», – заверил Степашин.

  • Гусев официально стал главным тренером «Динамо» в декабре. С ноября он был врио после отставки Валери Карпина, который теперь работает только в сборной России. Зимой Гусев усилил тренерский штаб Романом Шароновым и Юрием Жирковым.
  • «Динамо» провело всю зиму на десятом месте турнирной таблицы. Команда последний раз брала чемпионство в 1976 году, а последний трофей был в 1995 году – Кубок России.
  • В ближайшем кубковом раунде «Динамо» встретится в двухматчевом противостоянии со «Спартаком». Проигравший вылетит в Путь регионов.

Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1772367453
..."В очередь, с*кины дети, в очередь!"(с)...
Ответить
Цугундeр
1772368835
Мы его возьмем..панимаешь..) Когда же кончатся патроны у "старой гвардии"?((
Ответить
evgevg13
1772369293
Степашин в своё время МВД "поднимал". Такие же обещания звучали...
Ответить
Strig
1772468073
обыграли провинциалов 4 : 0 и уже ваш Кубок? рано пташечка запела...
Ответить
ZAITZEFF2011
1772560485
При Сепашине - не верю.
Ответить
