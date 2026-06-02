3 июня 2026 года в 21:45 сборные Польши и Нигерии сыграют в товарищеском матче.

Польша

Поляки дома – традиционно крепкий орешек. Но последнее товарищеское поражение от Украины (0:2) оставило неприятный осадок. Атака у хозяев работает стабильно (забивают в 16 из 18 последних матчей), однако оборона вызывает тревогу – поляки пропускают в 5 последних играх подряд. В родных стенах команда будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками, но с таким соперником, как Нигерия, будет непросто.

Нигерия

Африканцы сейчас на ходу – 5 матчей без поражений. В товарищеских встречах нигерийцы вообще не знают горечи поражений и регулярно забивают (8 матчей подряд с голами). Оборона выглядит железобетонно – всего 3 пропущенных за 5 игр. Разгром Ямайки (3:0) только подтвердил, что команда в порядке. В 2018 году Нигерия уже обыгрывала поляков (1:0) – психологическое преимущество на их стороне.

Факты о командах

Польша

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 16 из 18 последних матчей

Пропускают в 5 последних матчах

Не проигрывают дома в 7 из 9 матчей

Нигерия

5 матчей без поражений

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Не проигрывают в товарищеских матчах (4 матча)

Прогноз на матч Польша – Нигерия

Нигерия – в отличной форме, почти не пропускает и стабильно забивает. Польша дома опасна, но их оборона дырявая. Гости выглядят увереннее и имеют положительную историю встреч. Скорее всего, африканцы как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки