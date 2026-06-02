Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Польша – Нигерия: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.75

02 июня 2026 9:56
Польша - Нигерия
03 июн. 2026, среда 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.75
Нигерия не проиграет
Сделать ставку

3 июня 2026 года в 21:45 сборные Польши и Нигерии сыграют в товарищеском матче.

Польша

Поляки дома – традиционно крепкий орешек. Но последнее товарищеское поражение от Украины (0:2) оставило неприятный осадок. Атака у хозяев работает стабильно (забивают в 16 из 18 последних матчей), однако оборона вызывает тревогу – поляки пропускают в 5 последних играх подряд. В родных стенах команда будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками, но с таким соперником, как Нигерия, будет непросто.

Нигерия

Африканцы сейчас на ходу – 5 матчей без поражений. В товарищеских встречах нигерийцы вообще не знают горечи поражений и регулярно забивают (8 матчей подряд с голами). Оборона выглядит железобетонно – всего 3 пропущенных за 5 игр. Разгром Ямайки (3:0) только подтвердил, что команда в порядке. В 2018 году Нигерия уже обыгрывала поляков (1:0) – психологическое преимущество на их стороне.

Факты о командах

Польша

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 16 из 18 последних матчей
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Не проигрывают дома в 7 из 9 матчей

Нигерия

  • 5 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Не проигрывают в товарищеских матчах (4 матча)

Прогноз на матч Польша – Нигерия

Нигерия – в отличной форме, почти не пропускает и стабильно забивает. Польша дома опасна, но их оборона дырявая. Гости выглядят увереннее и имеют положительную историю встреч. Скорее всего, африканцы как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Нигерия не проиграет – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Нигерия не проиграет
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Польша
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 