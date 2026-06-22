Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Норвегии и Сенегала пройдет 23 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Норвежцы уверенно стартовали на турнире, разгромив Ирак (4:1), и демонстрируют стабильную результативность – девять голов в пяти последних матчах. Сенегал, напротив, потерпел поражение от Франции (1:3) и нуждается в победе для сохранения шансов на выход из группы. Сможет ли африканская команда реабилитироваться за неудачный старт и навязать борьбу скандинавскому фавориту, или Норвегия оформит вторую победу и приблизится к плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре в хорошей форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Ирак (4:1) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Марокко (1:1), обыграла Швецию (3:1), сыграла вничью со Швейцарией (0:0) и уступила Нидерландам (1:2). Норвежцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход матча. Против Сенегала им будет важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры.

Сенегал подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уступила Франции (1:3) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0), уступила США (2:3), но одержала победы над Гамбией (3:1) и Перу (2:0). Сенегал обладает быстрыми и техничными игроками, способными создавать проблемы любой обороне, но их защита не всегда надежна, что против организованной Норвегии может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Обе команды имеют атакующий потенциал, но Норвегия выглядит более стабильной и организованной, особенно в обороне. Сенегал опасен, но его нестабильность и проблемы в защите могут стоить очков. Учитывая текущую форму и необходимость победы для сенегальцев, норвежцы выглядят предпочтительнее за счет баланса и дисциплины. Наш прогноз – победа Норвегии.

Форма и история личных встреч

Норвегия показывает стабильные результаты и надежную игру в обороне, тогда как Сенегал нестабилен и пропускает в среднем 1,4 гола за последние пять матчей. В единственной очной встрече (2006 год) победу одержал Сенегал, однако с тех пор уровни команд изменились, и текущая форма норвежцев дает им преимущество. Учитывая разницу в классе и стабильность Норвегии, победа скандинавов выглядит закономерной.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Норвегия 1 Эрьян Нюланд ВР 0 Давид Меллер Вольф ЛЗ 17 Торбьорн Хеггем ЦЗ 3 Кристоффер Айер ЦЗ 26 Юлиан Рюэрсон ПЗ 20 Антонио Нуса ЛП 14 Фредрик Эушнес ЦП 8 Сандер Берге ЦП 10 Мартин Эдегор ПП 9 Эрлинг Холанд ЦФ 7 Александр Серлот ЦФ Главный тренер Стале Солбаккен Сенегал 16 Эдуар Менди ВР 25 Эль-Хаджи Малик Диуф ЛЗ 19 Мусса Ниахате ЦЗ 3 Калиду Кулибали ЦЗ 15 Крепин Дьятта ПЗ 26 Пап Гуйе ЦП 5 Идрисса Гуйе ЦП 0 Садьо Мане ЦП 8 Ламин Камара ЦП 18 Исмаила Сарр ЦП 11 Николас Джексон ЦФ Главный тренер Папе Тиав 4-4-2 1 Нюланд 0 Меллер Вольф 17 Хеггем 3 Айер 26 Рюэрсон 20 Нуса 14 Эушнес 8 Берге 10 Эдегор 7 Серлот 9 Холанд 4-5-1 16 Менди 15 Дьятта 19 Ниахате 3 Кулибали 25 Диуф 26 Гуйе 0 Мане 8 Камара 18 Сарр 5 Гуйе 11 Джексон Остались в запасе Норвегия Сенегал Главный тренер Стале Солбаккен Главный тренер Папе Тиав Главный тренер Стале Солбаккен Главный тренер Папе Тиав

Прогноз на победителя

Норвегия показывает стабильную игру в обороне и атаке, тогда как Сенегал нестабилен и имеет проблемы в защите. Учитывая разницу в организации игры и текущие серии команд, победа Норвегии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Норвегии с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Норвегии и Сенегала состоится 23 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».