Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норвегия – Сенегал: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

22 июня 2026 8:26
Норвегия - Сенегал
23 июн. 2026, вторник 03:00 | Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Норвегии
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Норвегии и Сенегала пройдет 23 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Норвежцы уверенно стартовали на турнире, разгромив Ирак (4:1), и демонстрируют стабильную результативность – девять голов в пяти последних матчах. Сенегал, напротив, потерпел поражение от Франции (1:3) и нуждается в победе для сохранения шансов на выход из группы. Сможет ли африканская команда реабилитироваться за неудачный старт и навязать борьбу скандинавскому фавориту, или Норвегия оформит вторую победу и приблизится к плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Норвегии подходит к игре в хорошей форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда разгромила Ирак (4:1) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Марокко (1:1), обыграла Швецию (3:1), сыграла вничью со Швейцарией (0:0) и уступила Нидерландам (1:2). Норвежцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход матча. Против Сенегала им будет важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры.

Сенегал подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уступила Франции (1:3) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0), уступила США (2:3), но одержала победы над Гамбией (3:1) и Перу (2:0). Сенегал обладает быстрыми и техничными игроками, способными создавать проблемы любой обороне, но их защита не всегда надежна, что против организованной Норвегии может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Обе команды имеют атакующий потенциал, но Норвегия выглядит более стабильной и организованной, особенно в обороне. Сенегал опасен, но его нестабильность и проблемы в защите могут стоить очков. Учитывая текущую форму и необходимость победы для сенегальцев, норвежцы выглядят предпочтительнее за счет баланса и дисциплины. Наш прогноз – победа Норвегии.

Форма и история личных встреч

Норвегия показывает стабильные результаты и надежную игру в обороне, тогда как Сенегал нестабилен и пропускает в среднем 1,4 гола за последние пять матчей. В единственной очной встрече (2006 год) победу одержал Сенегал, однако с тех пор уровни команд изменились, и текущая форма норвежцев дает им преимущество. Учитывая разницу в классе и стабильность Норвегии, победа скандинавов выглядит закономерной.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
0
Давид Меллер Вольф
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛП
14
Фредрик Эушнес
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
10
Мартин Эдегор
ПП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПЗ
26
Пап Гуйе
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
0
Садьо Мане
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
18
Исмаила Сарр
ЦП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
4-4-2
1
Нюланд
0
Меллер Вольф
17
Хеггем
3
Айер
26
Рюэрсон
20
Нуса
14
Эушнес
8
Берге
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
4-5-1
16
Менди
15
Дьятта
19
Ниахате
3
Кулибали
25
Диуф
26
Гуйе
0
Мане
8
Камара
18
Сарр
5
Гуйе
11
Джексон
Остались в запасе
Норвегия
Сенегал
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Папе Тиав

Прогноз на победителя

Норвегия показывает стабильную игру в обороне и атаке, тогда как Сенегал нестабилен и имеет проблемы в защите. Учитывая разницу в организации игры и текущие серии команд, победа Норвегии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Норвегии с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Норвегии и Сенегала состоится 23 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Норвегия – Сенегал: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.25
Победа Норвегии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Сенегал Норвегия
Другие прогнозы
23.06.2026
03:00
2.25
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Норвегия - Сенегал
Победа Норвегии
23.06.2026
06:00
1.93
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
Иордания - Алжир
Победа Алжира с форой (-1)
23.06.2026
20:00
2.07
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Португалия - Узбекистан
Победа Португалии с форой (-2)
23.06.2026
23:00
2.10
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
Англия - Гана
победа Англии с форой (-2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 