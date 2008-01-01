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    Состав сборной Польши по футболу

    Сайт http://www.pzpn.pl/
    Стадион Национальный стадион
    Тренер Фернанду Сантуш
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Щесны Войцех Ювентус Ювентус Польша Вра 32 4 0 0 0 0
    15 Глик Камиль Беневенто Беневенто Польша Германия Защ 35 4 0 0 0 0
    18 Берешиньски Бартош Наполи Наполи Польша Защ 30 4 0 0 1 0
    2 Кэш Мэтти Астон Вилла Астон Вилла Польша Англия Защ 25 4 0 0 2 0
    14 Кивиор Якуб Арсенал Арсенал Польша Защ 23 4 0 0 1 0
    21 Залевски Никола Рома Рома Польша Защ 21 2 0 0 0 0
    3 Енджейчик Артур Легия Легия Польша Защ 35 1 0 0 0 0
    5 Беднарек Ян Саутгемптон Саутгемптон Польша Защ 26 1 0 0 0 0
    10 Крыховяк Гжегож Аль-Шабаб Аль-Шабаб Польша Пол 33 4 0 0 1 0
    20 Зелински Петр Наполи Наполи Польша Пол 28 4 1 0 0 0
    6 Белик Крыстиан Бирмингем Сити Бирмингем Сити Польша Пол 25 4 0 0 0 0
    24 Франковски Пшемыслав Ланс Ланс Польша Пол 27 4 0 0 1 0
    19 Шиманьски Себастьян Фейеноорд Фейеноорд Польша Пол 23 2 0 0 0 0
    8 Шиманьски Дамьян АЕК АЕК Польша Пол 27 1 0 0 0 0
    9 Левандовски Роберт Барселона Барселона Польша Нап 34 4 2 1 0 0
    13 Каминьски Якуб Вольфсбург Вольфсбург Польша Нап 20 4 0 0 0 0
    7 Милик Аркадиуш Ювентус Ювентус Польша Нап 29 3 0 0 1 0
    23 Пентек Кшиштоф Салернитана Салернитана Польша Нап 27 2 0 0 0 0
    11 Гросицки Камил Погонь Погонь Польша Нап 34 1 0 0 0 0
    16 Свидерски Карол Шарлотт Шарлотт Польша Нап 26 1 0 0 0 0
    26 Скурась Михал Лех Лех Польша Нап 23 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 7
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