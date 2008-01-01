Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Щесны Войцех
|Ювентус
|Вра
|32
|4
|0
|0
|0
|0
|15
|Глик Камиль
|Беневенто
|Защ
|35
|4
|0
|0
|0
|0
|18
|Берешиньски Бартош
|Наполи
|Защ
|30
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|Кэш Мэтти
|Астон Вилла
|Защ
|25
|4
|0
|0
|2
|0
|14
|Кивиор Якуб
|Арсенал
|Защ
|23
|4
|0
|0
|1
|0
|21
|Залевски Никола
|Рома
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|Енджейчик Артур
|Легия
|Защ
|35
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Беднарек Ян
|Саутгемптон
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Крыховяк Гжегож
|Аль-Шабаб
|Пол
|33
|4
|0
|0
|1
|0
|20
|Зелински Петр
|Наполи
|Пол
|28
|4
|1
|0
|0
|0
|6
|Белик Крыстиан
|Бирмингем Сити
|Пол
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|24
|Франковски Пшемыслав
|Ланс
|Пол
|27
|4
|0
|0
|1
|0
|19
|Шиманьски Себастьян
|Фейеноорд
|Пол
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Шиманьски Дамьян
|АЕК
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Левандовски Роберт
|Барселона
|Нап
|34
|4
|2
|1
|0
|0
|13
|Каминьски Якуб
|Вольфсбург
|Нап
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|Милик Аркадиуш
|Ювентус
|Нап
|29
|3
|0
|0
|1
|0
|23
|Пентек Кшиштоф
|Салернитана
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Гросицки Камил
|Погонь
|Нап
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Свидерски Карол
|Шарлотт
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|26
|Скурась Михал
|Лех
|Нап
|23
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 7