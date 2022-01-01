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Польша
Состав
Состав сборной Польши по футболу
Лига наций
Стадион:
Национальный стадион
Сайт:
http://www.pzpn.pl
Тренер:
Ян Урбан
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Грабара К.
Ювентус
Вра
27
€ 12 млн
21
Залевски Н.
Аталанта
Защ
24
€ 20 млн
3
Вишневски П.
Видзев
Защ
28
€ 2.5 млн
5
Беднарек Я.
Порту
Защ
30
€ 11 млн
25
Потульски К.
Майнц
Защ
18
€ 18 млн
6
Слиш Б.
Брондбю
Пол
27
€ 3.5 млн
10
Зелински П.
Интер
Пол
32
€ 10 млн
20
Шиманьски С.
Ренн
Пол
27
€ 12 млн
7
Каминьски Я.
Бенфика
Нап
24
€ 17 млн
11
Свидерски К.
Панатинаикос
Нап
29
€ 4.5 млн
9
Левандовски Р.
Чикаго Файр
Нап
38
€ 7 млн
12
Булка М.
Неом
Вра
26
€ 12 млн
22
Кочальски М.
Карабах
Вра
26
€ 2 млн
14
Кивиор Я.
Порту
Защ
26
€ 35 млн
26
O.
Вердер
Защ
-
13
Жуковски М.
Магдебург
Защ
24
€ 6 млн
15
Пырка А.
Санкт-Паули
Защ
23
€ 3.5 млн
4
Кедзиора Т.
Динамо К
Защ
32
€ 2 млн
18
F.
Штурм
Пол
-
16
Пиотровски Я.
Удинезе
Пол
28
€ 4.5 млн
23
Козловски К.
Газиантеп
Пол
22
€ 6 млн
2
Войтушек Н.
Ягеллония
Пол
24
€ 3 млн
8
Капустка Б.
Легия
Пол
29
€ 0.8 млн
17
Петушевски О.
Порту
Нап
18
€ 25 млн
19
Скурась М.
Ланс
Нап
26
€ 4 млн
24
K.
Мотор Люблин
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 6
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