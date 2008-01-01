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    Результаты сборной Польши по футболу

    Сайт http://www.pzpn.pl/
    Стадион Национальный стадион
    Тренер Фернанду Сантуш
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022
    1/8 финала
    		4 декабря, воскресенье 18:00 Франция 3:1 Польша
    Чемпионат мира 2022, группа C
    3 тур
    		30 ноября, среда 22:00 Польша 0:2 Аргентина
    2 тур
    		26 ноября, суббота 16:00 Польша 2:0 Саудовская Аравия
    1 тур
    		22 ноября, вторник 19:00 Мексика 0:0 Польша
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