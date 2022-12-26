- 30 января
- 19:19 Романцев: «Левандовски навсегда запятнал свое футбольное имя» 20
- 24 января
- 17:17 Стала известна первая задача Сантуша на посту главного тренера сборной Польши
- 15:36 Фото Сантуш – новый главный тренер сборной Польши
- 07:52 Фото Президент Польского футбольного союза представил нового тренера сборной Польши
- 23 января
- 18:08 Сантуш близок к назначению тренером сборной Польши 1
- 11 января
- 01:41 Джеррард может возглавить сборную Польши после увольнения из «Астон Виллы» 2
- 7 января
- 15:31 Фото «Наполи» арендовал защитника сборной Польши
- 5 января
- 14:57 «Может, Левандовски хочет стать политиком». Джикия – об отказе Польши играть с Россией 1
- 2 января
- 14:25 «Они не по‑спортивному начали скулить». Адиев назвал главное футбольное разочарование в 2022 году 28
- 26 декабря 2022
- 23:07 Радимов двумя словами охарактеризовал игру сборной Польши на ЧМ-2022
- 24 декабря 2022
- 22:12 Фото Только 2 вратаря на ЧМ-2022 сделали 20+ сейвов 4
- 22 декабря 2022
- 20:23 Гинер: «На основании чего поляки вышли на чемпионат мира?» 6
- 18:55 Романцев: «Поляки хотели пролезть на ЧМ-2022 через задний проход – и так в нем и остались» 10
- 18:22 Михневича уволили из Польши после звонка Левандовского. Игроки угрожали уйти из сборной
- 15:47 В сборной Польши рассказали, может ли Черчесов возглавить команду 6
- 14:50 Сборная Польши уволила главного тренера 1
- 19 декабря 2022
- 20:17 Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe 5
- 14:23 Фото Стала известна символическая сборная ЧМ-2022 от WhoScored. В ней только один аргентинец 8
- 17 декабря 2022
- 00:27 «Наполи» арендует защитника сборной Польши
- 13 декабря 2022
- 00:59 Шевченко может возглавить сборную Польши 3
- 12 декабря 2022
- 00:50 Крыховяк отреагировал на скандал с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022 4
- 7 декабря 2022
- 22:14 Стало известно, какой матч ЧМ-2022 стал самым рейтинговым на «Матч ТВ» за последние 4 года 1
- 20:48 «Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши 9
- 5 декабря 2022
- 11:11 Крыховяк отреагировал на слова Дзюбы, который назвал поляков «скотами» 18
- 10:10 Дешам высказался о ситуации с цепочкой на шее Кунде в матче ЧМ-2022 1
- 08:55 34-летний Левандовски допустил свое участие на ЧМ-2026 2
- 08:38 Кунде объяснил, почему вышел на матч ЧМ-2022 с цепочкой на шее 1
- 4 декабря 2022
- 23:49 Текст Кунде почти тайм отыграл с цепочкой – снял только с помощью тренера. Украшения запрещены из-за правила ФИФА 15