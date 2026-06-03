03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
2
Norbert Wojtuszek
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
17
Оскар Петушевски
ЛВ
19
Михал Скурась
ЛВ
24
Karol Czubak
ЦФ
4-2-2-2
1
Грабара
21
Залевски
5
Беднарек
25
Потульски
3
Вишневски
6
Слиш
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
3-1-3-1-2
23
Окойе
5
Огбу
18
Фернандес
13
Оньемаечи
12
Нади
4
Ндиди
8
Ониика
2
15
Саймон
9
Моффи
22
Адамс
25
Потульски
14
Кивиор
14
Кивиор
25
Потульски
20
Шиманьски
23
Козловски
23
Козловски
20
Шиманьски
11
Свидерски
2
2
11
Свидерски
21
Залевски
17
Петушевски
17
Петушевски
21
Залевски
10
Зелински
24
24
10
Зелински
13
Оньемаечи
3
Сануси
3
Сануси
13
Оньемаечи
5
Огбу
21
Бейсси
21
Бейсси
5
Огбу
18
Фернандес
6
Аджайи
6
Аджайи
18
Фернандес
8
Ониика
20
Онидика
20
Онидика
8
Ониика
15
Саймон
10
Деле-Баширу
10
Деле-Баширу
15
Саймон
22
Адамс
7
Отеле
7
Отеле
22
Адамс
9
Моффи
19
Онуачу
19
Онуачу
9
Моффи
12
Нади
14
Дуросинми
14
Дуросинми
12
Нади
Остались в запасе
Польша
Нигерия
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Артур Оконкво
ВР
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Артур Оконкво
ВР
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Польша - Нигерия
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Сейвы
3
6
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Смотреть прямую трансляцию Польша против Нигерия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Нигерия
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Источник: «Бомбардир»