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  • Польша – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Польша – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 20:35
Польша
03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Нигерия
45+1' К. Потульски 90+5' П. Вишневски
23' Т. Моффи 77' П. Онуачу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Каспер Потульски
ЦЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
12
Точукву Нади
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Abdullahi Bewene
ЦП
15
Мозес Саймон
ЛВ
22
Акор Адамс
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Польша
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
2
Norbert Wojtuszek
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
17
Оскар Петушевски
ЛВ
19
Михал Скурась
ЛВ
24
Karol Czubak
ЦФ
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Артур Оконкво
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Филип Отеле
ЛВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
14
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-2-2-2
1
Грабара
21
Залевски
5
Беднарек
25
Потульски
3
Вишневски
6
Слиш
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
3-1-3-1-2
23
Окойе
5
Огбу
18
Фернандес
13
Оньемаечи
12
Нади
4
Ндиди
8
Ониика
2
15
Саймон
9
Моффи
22
Адамс
25
Потульски
14
Кивиор
14
Кивиор
25
Потульски
20
Шиманьски
23
Козловски
23
Козловски
20
Шиманьски
11
Свидерски
2
2
11
Свидерски
21
Залевски
17
Петушевски
17
Петушевски
21
Залевски
10
Зелински
24
24
10
Зелински
13
Оньемаечи
3
Сануси
3
Сануси
13
Оньемаечи
5
Огбу
21
Бейсси
21
Бейсси
5
Огбу
18
Фернандес
6
Аджайи
6
Аджайи
18
Фернандес
8
Ониика
20
Онидика
20
Онидика
8
Ониика
15
Саймон
10
Деле-Баширу
10
Деле-Баширу
15
Саймон
22
Адамс
7
Отеле
7
Отеле
22
Адамс
9
Моффи
19
Онуачу
19
Онуачу
9
Моффи
12
Нади
14
Дуросинми
14
Дуросинми
12
Нади
Остались в запасе
Польша
Нигерия
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Артур Оконкво
ВР
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
12
Марцин Булка
ВР
22
Матеуш Кочальски
ВР
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
13
Матеуш Жуковски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
19
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Артур Оконкво
ВР
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Польша - Нигерия
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Сейвы
3
6
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1

Смотреть прямую трансляцию Польша против Нигерия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Нигерия

Польша – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Польша
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