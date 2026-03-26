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  • Польша – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Польша – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

26 марта, 21:35
Польша
26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Албания
63' Р. Левандовски 73' П. Зелински
42' А. Ходжа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
18
Filip Rozga
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
19
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Польша
22
Матеуш Кочальски
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
17
Оскар Петушевски
ЛВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
18
Ставрос Пилиос
ЛЗ
13
Насер Алийи
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Adrion Pajaziti
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Анис Мехмети
АП
17
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Армандо Броя
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
4-2-3-1
1
Грабара
4
Кедзиора
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
10
Зелински
18
7
Каминьски
20
Шиманьски
19
Скурась
9
Левандовски
4-2-1-3
1
Стракоша
4
Хюсай
5
Айети
6
Джимсити
3
Митай
16
Шеху
8
Асллани
14
Лячи
11
Узуни
10
Байрами
21
Ходжа
7
Каминьски
15
Пырка
15
Пырка
7
Каминьски
9
Левандовски
6
Слиш
6
Слиш
9
Левандовски
10
Зелински
8
Модер
8
Модер
10
Зелински
17
Петушевски
17
Петушевски
4
Кедзиора
11
Свидерски
11
Свидерски
4
Кедзиора
21
Ходжа
18
Пилиос
18
Пилиос
21
Ходжа
5
Айети
18
Исмайли
18
Исмайли
5
Айети
14
Лячи
17
Мучи
17
Мучи
14
Лячи
10
Байрами
9
Броя
9
Броя
10
Байрами
Остались в запасе
Польша
Албания
22
Матеуш Кочальски
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Adrion Pajaziti
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Анис Мехмети
АП
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
22
Матеуш Кочальски
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
26
Bujar Pllana
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Adrion Pajaziti
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Анис Мехмети
АП
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Польша - Албания
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
20
12
Офсайды
2
0
Количество передач
470
492
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Албании, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Албания

Польша – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Польша
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