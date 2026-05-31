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  • Польша – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Польша – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 17:20
Польша
31.05.2026, воскресенье, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Украина
34' Р. Яремчук 44' А. Ярмоленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Марцин Булка
ВР
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
15
Аркадиуш Пырка
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Никола Залевски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
ЦП
7
Оскар Петушевски
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Александр Романчук
ЦЗ
16
Виталий Миколенко
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Эдуард Сарапий
ОП
19
Егор Назарина
ЦП
15
Виктор Цыганков
ЦП
8
Георгий Судаков
ЦП
18
Олег Очеретко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Польша
12
Матеуш Кочальски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
26
Oskar Wojcik
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Норберт Войтушек
ЦЗ
23
Каспер Потульски
ЦЗ
9
Матеуш Жуковски
ПЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
18
Filip Rozga
ЦП
7
Якуб Каминьски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
24
Karol Czubak
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Украина
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Данил Игнатенко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
25
Геннадий Синчук
РФ
3-5-1-1
1
Булка
3
Вишневски
14
Кивиор
4
Кедзиора
10
Зелински
21
Залевски
20
Шиманьски
7
Петушевски
16
Пиотровски
15
Пырка
9
Левандовски
3-1-3-2-1
12
Трубин
4
Романчук
16
Миколенко
22
Матвиенко
3
Сарапий
19
Назарина
15
Цыганков
8
Судаков
7
Ярмоленко
18
Очеретко
9
Яремчук
3
Вишневски
26
26
3
Вишневски
15
Пырка
13
Войтушек
13
Войтушек
15
Пырка
14
Кивиор
23
Потульски
23
Потульски
14
Кивиор
9
Левандовски
9
Жуковски
9
Жуковски
9
Левандовски
16
Пиотровски
6
Слиш
6
Слиш
16
Пиотровски
21
Залевски
18
18
21
Залевски
7
Петушевски
7
Каминьски
7
Каминьски
7
Петушевски
10
Зелински
8
Капустка
8
Капустка
10
Зелински
20
Шиманьски
11
Свидерски
11
Свидерски
20
Шиманьски
4
Романчук
5
Бондарь
5
Бондарь
4
Романчук
7
Ярмоленко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
19
Назарина
24
Бондаренко
24
Бондаренко
19
Назарина
8
Судаков
8
Назаренко
8
Назаренко
8
Судаков
9
Яремчук
10
Пономаренко
10
Пономаренко
9
Яремчук
15
Цыганков
25
Синчук
25
Синчук
15
Цыганков
Остались в запасе
Польша
Украина
12
Матеуш Кочальски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
24
Karol Czubak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Остались в запасе
12
Матеуш Кочальски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
24
Karol Czubak
ЦФ
Остались в запасе
23
Руслан Нещерет
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
4
Тарас Михавко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Данил Игнатенко
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Андреа Мальдера
Статистика матча Польша - Украина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию Польша против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Украина

Польша – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Украина Польша
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