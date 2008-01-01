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    Сборная Польши по футболу - Таблица

    Сайт http://www.pzpn.pl/
    Стадион Национальный стадион
    Тренер Фернанду Сантуш
    Турниры:
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аргентина 3 2 0 1 5:2 +3 6
    2. Польша 3 1 1 1 2:2 0 4
    3. Мексика 3 1 1 1 2:3 -1 4
    4. Саудовская Аравия 3 1 0 2 3:5 -2 3
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аргентина 2 1 0 1 3:2 +1 3
    2. Польша 2 1 0 1 2:2 0 3
    3. Мексика 1 0 1 0 0:0 0 1
    4. Саудовская Аравия 1 0 0 1 1:2 -1 0
    Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аргентина 1 1 0 0 2:0 +2 3
    2. Мексика 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3. Саудовская Аравия 2 1 0 1 2:3 -1 3
    4. Польша 1 0 1 0 0:0 0 1
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