31 мая в 18:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Польши и Украины. Хозяева в отличной форме: 5 побед подряд в товарищеских матчах, 16 матчей подряд с забитыми голами, атака – 2.00 гола за игру. Гости тоже забивают регулярно – в 5 последних товарищеских матчах, но их оборона слабее – 1.60 пропущенных. История на стороне поляков: 3 победы подряд в очных встречах. Ожидается победа хозяев с обменом голами.

Польша

Поляки на фантастическом ходу. 5 побед подряд в товарищеских матчах, 16 матчей подряд с забитыми голами – это феноменальная серия. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.40 пропущенных, пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче победа над Новой Зеландией (1:0). До этого поражение от Швеции (2:3). Поляки умеют забивать, но и свои ворота редко оставляют сухими. История на их стороне: 3 победы подряд над Украиной.

Украина

Украинцы – крепкий соперник с хорошей атакой. Забивают в 3 последних матчах и в 5 последних товарищеских. Атака приносит 1.20 гола за игру. Оборона – проблема: 1.60 пропущенных в среднем. В прошлом матче победа над Албанией (1:0). Но было и разгромное поражение от Франции (0:4). В гостях против такой атакующей Польши будет тяжело, но гол забить способны.

Факты о командах

Польша

5 побед подряд в товарищеских матчах

16 матчей подряд с забитыми голами

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.40 пропущено

3 победы подряд над Украиной

Пропускают в 4 последних матчах

Украина

Забивают в 5 последних товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Поражение от Франции (0:4)

Прогноз на матч Польша – Украина

Польша в отличной форме – 5 побед подряд, феноменальная серия из 16 матчей с голами. Украина – неплохой соперник, но их оборона слабее. История на стороне поляков – 3 победы подряд. Польша должна побеждать, но гол от украинцев вероятен – они забивают регулярно.

Рекомендованные ставки