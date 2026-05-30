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Польша – Украина: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.83

30 мая 2026 10:28
Польша - Украина
31 мая 2026, воскресенье 18:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.83
Обе забьют – да
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31 мая в 18:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Польши и Украины. Хозяева в отличной форме: 5 побед подряд в товарищеских матчах, 16 матчей подряд с забитыми голами, атака – 2.00 гола за игру. Гости тоже забивают регулярно – в 5 последних товарищеских матчах, но их оборона слабее – 1.60 пропущенных. История на стороне поляков: 3 победы подряд в очных встречах. Ожидается победа хозяев с обменом голами.

Польша

Поляки на фантастическом ходу. 5 побед подряд в товарищеских матчах, 16 матчей подряд с забитыми голами – это феноменальная серия. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 1.40 пропущенных, пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче победа над Новой Зеландией (1:0). До этого поражение от Швеции (2:3). Поляки умеют забивать, но и свои ворота редко оставляют сухими. История на их стороне: 3 победы подряд над Украиной.

Украина

Украинцы – крепкий соперник с хорошей атакой. Забивают в 3 последних матчах и в 5 последних товарищеских. Атака приносит 1.20 гола за игру. Оборона – проблема: 1.60 пропущенных в среднем. В прошлом матче победа над Албанией (1:0). Но было и разгромное поражение от Франции (0:4). В гостях против такой атакующей Польши будет тяжело, но гол забить способны.

Факты о командах

Польша

  • 5 побед подряд в товарищеских матчах
  • 16 матчей подряд с забитыми голами
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.40 пропущено
  • 3 победы подряд над Украиной
  • Пропускают в 4 последних матчах

Украина

  • Забивают в 5 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Поражение от Франции (0:4)

Прогноз на матч Польша – Украина

Польша в отличной форме – 5 побед подряд, феноменальная серия из 16 матчей с голами. Украина – неплохой соперник, но их оборона слабее. История на стороне поляков – 3 победы подряд. Польша должна побеждать, но гол от украинцев вероятен – они забивают регулярно.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • Победа Польша

1.83
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Украина Польша
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