Швеция – Польша: прогноз и ставки на финал квалификации ЧМ 31 марта 2026 с коэффициентом 3.9

30 марта 2026 11:15
Швеция - Польша
31 мар. 2026, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, Финал
31 марта состоится финальный матч квалификации чемпионата мира, в котором сборная Швеции примет сборную Польши. Хозяева подходят к матчу после победы над Украиной (3:1), тогда как гости обыграли Албанию (2:1). Обе команды демонстрируют разные тренды: Швеция испытывает проблемы в обороне, Польша стабильна в атаке.

Швеция

Сборная Швеции подходит к финалу в непростой форме. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд, а в квалификации ЧМ эта серия достигает 7 матчей. В последних 5 играх шведы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). Оборона выглядит крайне уязвимой, атака нестабильна. При этом в квалификации Швеция забивает в 3 последних таких матчах. В личных встречах с Польшей шведы имеют преимущество: они не проигрывают в 8 из 10 последних матчей и забивают в 8 из 10 таких встреч.

Польша

Сборная Польши находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, а в квалификации ЧМ эта серия достигает 6 матчей без поражений. Атака поляков впечатляет: они забивают в 15 последних матчах подряд и обязательно забивают в 9 последних матчах квалификации. В последних 5 играх поляки забили 9 голов (1.80 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно, атака стабильна. В личных встречах с Швецией Польша забивает в 3 последних матчах, но уступает по общей статистике.

Факты о командах

Швеция

  • Победа в последнем матче над Украиной (3:1) в полуфинале квалификации
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах квалификации ЧМ
  • Забивает в 3 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Оборона крайне уязвима
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей с Польшей
  • Забивает в 8 из 10 очных встреч

Польша

  • Победа в последнем матче над Албанией (2:1) в полуфинале квалификации
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 последних матчах квалификации ЧМ
  • Забивает в 15 последних матчах подряд
  • Забивает в 9 последних матчах квалификации ЧМ
  • В последних 5 играх: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних очных матчах с Швецией

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2003 по 2022 год) Швеция имеет преимущество: три победы, одна ничья и одно поражение. В последней встрече (2022 год) Польша победила 2:0. В 4 из 5 этих матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч Швеция – Польша

Ожидается решающий финальный матч за путeвку на чемпионат мира. Швеция имеет историческое преимущество в личных встречах, но находится в ужасной оборонительной форме (8 матчей с пропущенными голами). Польша, напротив, стабильна в атаке (15 матчей с забитыми голами) и демонстрирует надeжную игру в обороне (0.80 пропущенных в среднем). Учитывая оборонительные проблемы хозяев и атакующую стабильность гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа Польши, которая выйдет на чемпионат мира, с возможными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа Польши – коэффициент 3.9
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Швеция
