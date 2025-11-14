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  • Польша – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Польша – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

14 ноября 2025, 21:35
Польша
14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Нидерланды
43' Я. Каминьски
47' М. Депай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Польша
22
Бартломей Дронговски
ВР
12
Матеуш Кочальски
ВР
6
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Filip Rozga
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Грабара
2
Кэш
16
Зиолковски
14
Кивиор
21
Залевски
4
Кедзиора
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
17
Скурась
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Тимбер
8
Гравенберх
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
18
Мален
10
Депай
21
Залевски
11
Гросицки
11
Гросицки
21
Залевски
20
Шиманьски
8
Капустка
8
Капустка
20
Шиманьски
2
Кэш
15
Вшолек
15
Вшолек
2
Кэш
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
2
Гертрейда
6
ван Хеке
6
ван Хеке
2
Гертрейда
8
Гравенберх
16
Схаутен
16
Схаутен
8
Гравенберх
7
Клюйверт
14
Рейндерс
14
Рейндерс
7
Клюйверт
10
Депай
9
Эмега
9
Эмега
10
Депай
Остались в запасе
Польша
Нидерланды
22
Бартломей Дронговски
ВР
12
Матеуш Кочальски
ВР
6
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
12
Матеуш Кочальски
ВР
6
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Польша - Нидерланды
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
412
621
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
93
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Нидерландов, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Нидерланды

Польша – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Польша
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