14.11.2025, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
3-2-1-3-1
1
Грабара
2
Кэш
16
Зиолковски
14
Кивиор
21
Залевски
4
Кедзиора
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
17
Скурась
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Тимбер
8
Гравенберх
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Клюйверт
18
Мален
10
Депай
21
Залевски
11
Гросицки
11
Гросицки
21
Залевски
20
Шиманьски
8
Капустка
8
Капустка
20
Шиманьски
2
Кэш
15
Вшолек
15
Вшолек
2
Кэш
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
2
Гертрейда
6
ван Хеке
6
ван Хеке
2
Гертрейда
8
Гравенберх
16
Схаутен
16
Схаутен
8
Гравенберх
7
Клюйверт
14
Рейндерс
14
Рейндерс
7
Клюйверт
10
Депай
9
Эмега
9
Эмега
10
Депай
Остались в запасе
Польша
Нидерланды
22
Бартломей Дронговски
ВР
12
Матеуш Кочальски
ВР
6
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
12
Матеуш Кочальски
ВР
6
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
18
Filip Rozga
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
7
Хави Симонс
ПВ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Польша - Нидерланды
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
412
621
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
93
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Нидерландов, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Нидерланды
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»