12 октября на стадионе «Дарюса и Гиренаса» в Каунасе сборная Литвы примет Польшу в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Команды решают разные задачи: хозяева стараются уйти с дна таблицы, а гости борются за лидерство в группе.

Литва

Литовская сборная проводит отборочный цикл тяжело – команда пока не может добиться стабильности. После шести туров у Литвы всего три очка и ни одной победы. В прошлом матче команда уступила Финляндии (1:2), хотя вновь сумела отличиться. В последних трeх играх литовцы забивают стабильно, но при этом неизменно пропускают. Лучший бомбардир – Пиюс Ширвис, на его счету четыре гола в 18 матчах.Проблема Литвы – нестабильная оборона: за пять встреч команда пропустила 11 голов, в среднем 2,2 за игру. При этом в атаке команда действует смелее, чем раньше, и часто создаeт моменты благодаря фланговым передачам и стандартам.

Польша

Польская сборная выглядит заметно увереннее и идeт на втором месте в группе с 10 очками после пяти туров. В последней игре команда одержала победу над Финляндией (3:1). Роберт Левандовски продолжает быть главной фигурой атаки – 9 голов в 22 матчах.Поляки забивают в каждом из последних пяти матчей квалификации, но и пропускают регулярно, что указывает на баланс между атакующим стилем и рисками в обороне. Средняя результативность – 1,6 гола за игру при 0,8 пропущенных. Команда старается контролировать темп и использовать фланговые комбинации с высоким процентом реализации моментов.

Факты о командах

Литва

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в 4 последних встречах

Средняя результативность – 0,8 гола за игру

Пропускает в среднем 2,2 гола за матч

Польша

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 11 играх подряд

Средняя результативность – 1,6 гола за матч

Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Прогноз на матч Литва – Польша

Польша идeт фаворитом и по составу, и по текущей форме. Команда играет уверенно и сохраняет хорошую динамику в атаке, где стабильно забивает Левандовски. Литва, несмотря на слабые результаты, показывает прогресс в нападении и может рассчитывать на один ответный мяч – особенно дома, где действует смелее.Поляки, скорее всего, будут контролировать игру и создадут достаточно моментов для уверенной победы. Однако защита гостей не всегда безошибочна, поэтому полностью исключать гол хозяев не стоит. Ожидается результативный матч с преимуществом Польши.

