Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Литва – Польша: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.72

11 октября 2025 8:14
Литва - Польша
12 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа Польши и обе команды забьют
Сделать ставку

12 октября на стадионе «Дарюса и Гиренаса» в Каунасе сборная Литвы примет Польшу в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Команды решают разные задачи: хозяева стараются уйти с дна таблицы, а гости борются за лидерство в группе.

Литва

Литовская сборная проводит отборочный цикл тяжело – команда пока не может добиться стабильности. После шести туров у Литвы всего три очка и ни одной победы. В прошлом матче команда уступила Финляндии (1:2), хотя вновь сумела отличиться. В последних трeх играх литовцы забивают стабильно, но при этом неизменно пропускают. Лучший бомбардир – Пиюс Ширвис, на его счету четыре гола в 18 матчах.Проблема Литвы – нестабильная оборона: за пять встреч команда пропустила 11 голов, в среднем 2,2 за игру. При этом в атаке команда действует смелее, чем раньше, и часто создаeт моменты благодаря фланговым передачам и стандартам.

Польша

Польская сборная выглядит заметно увереннее и идeт на втором месте в группе с 10 очками после пяти туров. В последней игре команда одержала победу над Финляндией (3:1). Роберт Левандовски продолжает быть главной фигурой атаки – 9 голов в 22 матчах.Поляки забивают в каждом из последних пяти матчей квалификации, но и пропускают регулярно, что указывает на баланс между атакующим стилем и рисками в обороне. Средняя результативность – 1,6 гола за игру при 0,8 пропущенных. Команда старается контролировать темп и использовать фланговые комбинации с высоким процентом реализации моментов.

Факты о командах

Литва

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • Средняя результативность – 0,8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2,2 гола за матч

Польша

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 11 играх подряд
  • Средняя результативность – 1,6 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Личные встречи
20% (1)
20% (1)
60% (3)
3
Забитых мячей
7
0.6
В среднем за матч
1.4
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Польша
1 : 0
21.03.2025
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
4 : 0
12.06.2018
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
0 : 0
06.06.2016
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
2 : 1
06.06.2014
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Литва
2 : 0
25.03.2011
Польша

Прогноз на матч Литва – Польша

Польша идeт фаворитом и по составу, и по текущей форме. Команда играет уверенно и сохраняет хорошую динамику в атаке, где стабильно забивает Левандовски. Литва, несмотря на слабые результаты, показывает прогресс в нападении и может рассчитывать на один ответный мяч – особенно дома, где действует смелее.Поляки, скорее всего, будут контролировать игру и создадут достаточно моментов для уверенной победы. Однако защита гостей не всегда безошибочна, поэтому полностью исключать гол хозяев не стоит. Ожидается результативный матч с преимуществом Польши.

Рекомендованные ставки

  • Победа Польши и обе команды забьют – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал Польши больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.72
Победа Польши и обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Литва
Другие прогнозы
11.10.2025
12:00
1.65
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Сибирь - Волгарь
Тотал меньше 2.5
11.10.2025
14:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Тюмень - Алания
Фора 0 на «Тюмень»
11.10.2025
14:00
1.45
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Калуга - Кубань
Фора (0) на «Кубань»
11.10.2025
16:00
1.86
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
Латвия - Андорра
Победа Латвии и тотал меньше 2.5
11.10.2025
19:00
1.84
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
Венгрия - Армения
Победа Венгрии и тотал больше 2.5
11.10.2025
19:00
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Норвегия - Израиль
Победа Норвегии и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 