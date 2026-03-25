26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Польша примет Албанию. Хозяева имеют впечатляющую статистику в личных встречах и стабильно забивают. Гости также в хорошей форме, но уступают в классе.

Польская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах квалификации ЧМ и в 6 последних матчах во всех турнирах. Поляки забивают в 14 последних матчах и в 8 последних матчах отбора. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). В личных встречах Польша имеет подавляющее преимущество: не проигрывает в 11 из 12 последних матчей против Албании и забивает в 11 из 12 таких встреч.

Албанская сборная также демонстрирует неплохие результаты. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. В последних пяти матчах албанцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). Албания забивает в 6 из 8 последних матчей, но в личных встречах с Польшей уступает.

Факты о командах:

История личных встреч

Польша доминирует в противостоянии с Албанией. Команда не проигрывает в 11 из 12 последних очных матчей и забивает в 11 из 12 таких встреч. В последних 5 матчах поляки одержали 4 победы при одном поражении.

Прогноз на матч Польша – Албания

Польша находится в отличной форме и имеет подавляющее преимущество в личных встречах. Хозяева стабильно забивают в 14 матчах подряд и будут играть на победу перед своими болельщиками. Оборона поляков выглядит надежно (0.80 пропущенных за 5 матчей).

Албания также в хорошей форме и умеет забивать (1.40 гола за матч). Однако против Польши у гостей исторически не складывается, и вряд ли им удастся прервать неудачную серию на выезде.

Учитывая статистику личных встреч и форму хозяев, Польша должна побеждать. Албания может забить, но вряд ли это помешает полякам выйти в финал квалификации.

Рекомендованные ставки: