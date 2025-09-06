Введите ваш ник на сайте
Польша – Финляндия: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

06 сентября 2025 9:54
Польша - Финляндия
07 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Польши
7 сентября на «Стадионе Силезском» в Хожуве состоится ключевой матч шестого тура европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Польши принимает Финляндию, и обе команды ведут плотную борьбу за выход из группы, набрав по семь очков.

Польша

Поляки демонстрируют стабильную и прагматичную игру. Команда набрала 7 очков за 4 тура, при этом забивая в каждом из этих матчей. Уверенные победы над Литвой (1:0), Мальтой (2:0) и ничья с Нидерландами (1:1) говорят о хорошем уровне организации и дисциплины. Лидером нападения остаeтся Роберт Левандовски – его опыт и результативность играют ключевую роль. Польша пропустила лишь трижды за последние пять матчей и при этом забила семь мячей, подтверждая крепкий баланс между линиями.

Финляндия

Финны также идут с 7 очками, но путь команды был более нестабильным. После уверенной победы над Мальтой (1:0) и ничьей с Литвой (2:2), Финляндия обыграла Польшу в домашнем матче (2:1), но уступила Нидерландам (0:2) и Норвегии в товарищеской игре (0:1). В обороне команда допускает ошибки: четыре пропущенных мяча в последних трeх матчах квалификации. Йоэл Похьянпало остаeтся основным источником опасности в атаке, но без мощной поддержки полузащиты результативность команды ограничена.

Факты о командах

  • Польша

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • Не проигрывает в 4 турах квалификации

Финляндия

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за 5 последних игр
  • Забила 5 мячей за 5 последних встреч
  • Уступила Норвегии и Нидерландам

Личные встречи
43% (3)
29% (2)
29% (2)
15
Забитых мячей
7
2.14
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Польша
3 : 1
07.09.2025
Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Финляндия
2 : 1
10.06.2025
Польша
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
5 : 1
07.10.2020
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
5 : 0
26.03.2016
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
0 : 0
29.05.2010
Финляндия
Отборочные матчи к ЧЕ, 14 тур
Финляндия
0 : 0
12.09.2007
Польша
Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур
Польша
1 : 3
02.09.2006
Финляндия
Показать все

Прогноз на матч Польша – Финляндия

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Оба коллектива демонстрируют организованную игру, но Польша выглядит более уверенно в обороне и стабильнее в атаке. Учитывая домашний фактор, мотивацию отомстить за поражение в Хельсинки и лучшую форму лидеров, у хозяев хорошие шансы на победу. Финляндия может рассчитывать на гол, особенно учитывая нестабильность польской защиты на флангах, но навязать полноценную борьбу будет сложно.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Польши – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Польши больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.75
Победа Польши
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия Польша
