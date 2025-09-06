7 сентября на «Стадионе Силезском» в Хожуве состоится ключевой матч шестого тура европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Польши принимает Финляндию, и обе команды ведут плотную борьбу за выход из группы, набрав по семь очков.

Польша

Поляки демонстрируют стабильную и прагматичную игру. Команда набрала 7 очков за 4 тура, при этом забивая в каждом из этих матчей. Уверенные победы над Литвой (1:0), Мальтой (2:0) и ничья с Нидерландами (1:1) говорят о хорошем уровне организации и дисциплины. Лидером нападения остаeтся Роберт Левандовски – его опыт и результативность играют ключевую роль. Польша пропустила лишь трижды за последние пять матчей и при этом забила семь мячей, подтверждая крепкий баланс между линиями.

Финляндия

Финны также идут с 7 очками, но путь команды был более нестабильным. После уверенной победы над Мальтой (1:0) и ничьей с Литвой (2:2), Финляндия обыграла Польшу в домашнем матче (2:1), но уступила Нидерландам (0:2) и Норвегии в товарищеской игре (0:1). В обороне команда допускает ошибки: четыре пропущенных мяча в последних трeх матчах квалификации. Йоэл Похьянпало остаeтся основным источником опасности в атаке, но без мощной поддержки полузащиты результативность команды ограничена.

Факты о командах

Польша

Побеждает в 3 последних матчах дома

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено за 5 последних игр

Не проигрывает в 4 турах квалификации

Финляндия

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за 5 последних игр

Забила 5 мячей за 5 последних встреч

Уступила Норвегии и Нидерландам

Прогноз на матч Польша – Финляндия

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Оба коллектива демонстрируют организованную игру, но Польша выглядит более уверенно в обороне и стабильнее в атаке. Учитывая домашний фактор, мотивацию отомстить за поражение в Хельсинки и лучшую форму лидеров, у хозяев хорошие шансы на победу. Финляндия может рассчитывать на гол, особенно учитывая нестабильность польской защиты на флангах, но навязать полноценную борьбу будет сложно.

Рекомендованные ставки: