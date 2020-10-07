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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Финляндия
Польша - Финляндия: обзор матча 07 октября 2020
Польша
07.10.2020, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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