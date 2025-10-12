Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар

Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар

Вчера, 23:42

Закончились четыре матча отборочного этапа ЧМ-2026.

Дания победила Грецию со счетом 3:1. Один из голов на счету Расмуса Хойлунда.

Роберт Левандовски помог Польше обыграть Литву (2:0).

Хорватия выиграла у Гибралтара (3:0).

Румыния с минимальным счетом переиграла Австрию.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 8 тур
Литва - Польша - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - С. Шиманьски, 15; 0:2 - Р. Левандовски, 64.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа H. 8 тур
Румыния - Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - В. Гицэ, 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 8 тур
Дания - Греция - 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 - Р. Хойлунд, 21; 2:0 - Й. Андерсен, 40; 3:0 - М. Дамсгор, 41; 3:1 - Х. Цолис, 63.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 8 тур
Хорватия - Гибралтар - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - T. Fruk , 30; 2:0 - Л. Сучич, 78; 3:0 - М. Эрлич, 90+6.
Незабитые пенальти: Л. Майер, 56 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

