Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты

Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты

Вчера, 23:55

В четверг, 9 октября, состоялись три товарищеских матча с участием европейских сборных.

Англия, Польша и Румыния одержали победы над Уэльсом, Новой Зеландией и Молдавией соответственно.

Товарищеские матчи. Сборные.
Англия - Уэльс - 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 - М. Роджерс, 3; 2:0 - О. Уоткинс, 11; 3:0 - Б. Сака, 20.
Календарь турнира

Товарищеские матчи. Сборные.
Польша - Новая Зеландия - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - П. Зелински, 49.
Календарь турнира

Товарищеские матчи. Сборные.
Румыния - Молдавия - 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 - Л. Мунтяну, 12; 1:1 - И. Раду, 38 (в свои ворота); 2:1 - Я. Хаджи, 44.
Календарь турнира

Еще по теме:
Сака побил рекорд сборной Англии 87-летней давности
Тухель оценил 13-е место Кейна в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Уэльс Англия Польша Новая Зеландия Румыния Молдавия
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако», легионер «Динамо» раздражает Карпина, ЧМ-2034 хотят перенести и другие новости
01:23
Известны 20 из 48 участников ЧМ-2026
01:00
У жены Семака украли золотые часы Cartier
00:36
Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа
00:24
Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игровой практики в «ПСЖ»
00:12
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
Вчера, 23:48
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
Вчера, 23:23
Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»
Вчера, 23:11
2
Боккетти готов возглавить «Спартак» вместо Станковича
Вчера, 22:36
5
Мостовой высказался о перепалке Карпина с министром спорта России
Вчера, 22:22
Все новости
Все новости
Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты
Вчера, 23:55
Сака побил рекорд сборной Англии 87-летней давности
Вчера, 22:53
Где смотреть матч Россия – Иран: во сколько прямая трансляция: 10 октября 2025
Вчера, 09:59
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
8 октября
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
8 октября
5
Реакция Умярова на вызов в сборную России
6 октября
1
Названо условие для проведения матча России с США
1 октября
8
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»
30 сентября
5
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
29 сентября
5
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
24 сентября
3
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
24 сентября
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
10 сентября
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
9 сентября
9
Названы два ключевых полузащитника сборной России
9 сентября
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
9 сентября
Григорян сравнил сборную России с Испанией
9 сентября
Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России
9 сентября
3
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
7 сентября
8
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
7 сентября
3
Комментарий Карпина после разгрома Катара
7 сентября
2
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей
7 сентября
2
ВидеоОбзор матча Катар – Россия голы и лучшие моменты (Видео)
7 сентября
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар
7 сентября
19
Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»
7 сентября
1
ФотоКлаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
7 сентября
Россия забила Катару 3 гола в первом тайме
7 сентября
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России
7 сентября
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром: 7 сентября
7 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 