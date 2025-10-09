Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты

В четверг, 9 октября, состоялись три товарищеских матча с участием европейских сборных.
Англия, Польша и Румыния одержали победы над Уэльсом, Новой Зеландией и Молдавией соответственно.
Товарищеские матчи. Сборные.
Англия - Уэльс - 3:0 (3:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Роджерс, 3; 2:0 - О. Уоткинс, 11; 3:0 - Б. Сака, 20.
Товарищеские матчи. Сборные.
Польша - Новая Зеландия - 1:0 (0:0)Календарь турнира
Гол: 1:0 - П. Зелински, 49.
Товарищеские матчи. Сборные.
Румыния - Молдавия - 2:1 (2:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Мунтяну, 12; 1:1 - И. Раду, 38 (в свои ворота); 2:1 - Я. Хаджи, 44.
Источник: «Бомбардир»