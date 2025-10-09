Введите ваш ник на сайте
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Польша - Новая Зеландия: онлайн-трансляция 09 октября 2025
Польша
09.10.2025, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Новая Зеландия
Матч
Статистика матча Польша - Новая Зеландия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Черчесов отреагировал на информацию о приглашении в сборную Польши
13 июня, 11:46
1
Польский журналист – о приглашении Черчесова в сборную: «Будет большой скандал»
12 июня, 23:25
1
Европейская сборная рассматривает Черчесова
12 июня, 20:53
11
Тренер сборной Польши ушел в отставку после конфликта с Левандовским
12 июня, 16:28
1
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
10 июня, 23:45
Новая Зеландия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025
10 июня, 21:50
Прогноз на точный счeт матча Новая Зеландия – Украина: Товарищеские матчи, 11 июня 2025
9 июня, 11:37
Стали известны 6 из 48 участников ЧМ-2026
25 марта, 22:38
Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»
24 марта, 11:09
1
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
21 марта, 11:57
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
04.09.2025
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные,
Новая Зеландия
1 : 0
08.06.2025
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
2 : 0
06.06.2025
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Финляндия
2 : 1
10.06.2025
Польша
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
2 : 0
06.06.2025
Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
2 : 0
24.03.2025
Мальта
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Польша
1 : 0
21.03.2025
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Новая Зеландия
1 : 2
11.06.2025
Украина
Товарищеские матчи. Сборные,
Новая Зеландия
1 : 0
08.06.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал
Новая Каледония
0 : 3
24.03.2025
Новая Зеландия
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Зеландия
7 : 0
21.03.2025
Фиджи
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: