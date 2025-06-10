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  • Новая Зеландия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Новая Зеландия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 21:50
Новая Зеландия
11.06.2025, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Украина
59' М. Стаменич
75' А. Зинченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
10
Сарпит Сингх
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
7
Мэттью Гарбетт
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
14
Евгений Чеберко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
21
Николай Михайленко
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
11
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
Новая Зеландия
12
Никола Цанев
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
15
Билл Туилома
ЦЗ
19
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ЦП
17
Костас Барбарусес
ЦФ
2
Каллан Эллиот
ЦФ
26
Томми Смит
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Александр Мартынюк
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
24
Артем Бондаренко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
5
Боксолл
16
Сурман
4
Биндон
6
Белл
10
Сингх
8
Стаменич
7
Гарбетт
11
Джаст
18
Уэйн
4-1-2-3
1
Лунин
18
Тымчик
13
Забарный
14
Чеберко
2
Михайличенко
21
Михайленко
17
Пихаленок
19
Назарина
20
Зубков
11
Кабаев
7
Гуцуляк
4
Биндон
3
де Врис
3
де Врис
4
Биндон
10
Сингх
14
Руфер
14
Руфер
10
Сингх
7
Гарбетт
19
Олд
19
Олд
7
Гарбетт
18
Уэйн
17
Барбарусес
17
Барбарусес
18
Уэйн
8
Стаменич
2
Эллиот
2
Эллиот
8
Стаменич
11
Джаст
9
Вуд
9
Вуд
11
Джаст
2
Михайличенко
2
Мартынюк
2
Мартынюк
2
Михайличенко
21
Михайленко
17
Зинченко
17
Зинченко
21
Михайленко
14
Чеберко
4
Таловеров
4
Таловеров
14
Чеберко
17
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
17
Пихаленок
20
Зубков
15
Цыганков
15
Цыганков
20
Зубков
11
Кабаев
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Кабаев
Остались в запасе
Новая Зеландия
Украина
12
Никола Цанев
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Билл Туилома
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Никола Цанев
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Билл Туилома
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Новая Зеландия - Украина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Новая Зеландия против Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 23:59 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия – Украина

Новая Зеландия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Украина Новая Зеландия
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