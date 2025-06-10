11.06.2025, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Составы команд
Новая Зеландия
Новая Зеландия
4-1-3-1-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
5
Боксолл
16
Сурман
4
Биндон
6
Белл
10
Сингх
8
Стаменич
7
Гарбетт
11
Джаст
18
Уэйн
4-1-2-3
1
Лунин
18
Тымчик
13
Забарный
14
Чеберко
2
Михайличенко
21
Михайленко
17
Пихаленок
19
Назарина
20
Зубков
11
Кабаев
7
Гуцуляк
4
Биндон
3
де Врис
3
де Врис
4
Биндон
10
Сингх
14
Руфер
14
Руфер
10
Сингх
7
Гарбетт
19
Олд
19
Олд
7
Гарбетт
18
Уэйн
17
Барбарусес
17
Барбарусес
18
Уэйн
8
Стаменич
2
Эллиот
2
Эллиот
8
Стаменич
11
Джаст
9
Вуд
9
Вуд
11
Джаст
2
Михайличенко
2
Мартынюк
2
Мартынюк
2
Михайличенко
21
Михайленко
17
Зинченко
17
Зинченко
21
Михайленко
14
Чеберко
4
Таловеров
4
Таловеров
14
Чеберко
17
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
17
Пихаленок
20
Зубков
15
Цыганков
15
Цыганков
20
Зубков
11
Кабаев
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Кабаев
Остались в запасе
Новая Зеландия
Украина
12
Никола Цанев
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Билл Туилома
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Никола Цанев
ВР
1
Алекс Полсен
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Билл Туилома
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Иван Калюжный
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
24
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Новая Зеландия - Украина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Новая Зеландия против Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 23:59 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия – Украина
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»