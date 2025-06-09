В ночь с 10 на 11 июня на стадионе «БМО Филд» состоится интересный товарищеский матч между сборными Новой Зеландии и Украины. Несмотря на разницу в классе соперников и уровне континентального футбола, текущая форма обеих команд делает противостояние интригующим и непредсказуемым.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии подходит к этой встрече в феноменальной форме. Команда выиграла семь матчей подряд, при этом в последних пяти играх забила невероятные 27 голов. Особенно результативной она была в матчах отборочного турнира к ЧМ против представителей Океании: 8:1 с Вануату, 8:0 с Самоа и 7:0 с Фиджи. Даже в матче против Кот-д’Ивуара новозеландцы сохранили нули в графе пропущенных и добыли победу – 1:0. Оборона команды надeжна: в последних пяти матчах пропущен лишь один мяч, а в четырeх последних встречах и вовсе сохранялся «сухой» результат. Несмотря на уровень оппозиции, статистика впечатляет – 5.40 забитых и 0.20 пропущенных голов в среднем за игру.

Украина

Сборная Украины демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне. В последнем матче украинцы проиграли Канаде 2:4, а до этого уступили Бельгии 0:3. За последние пять матчей Украина пропустила 10 мячей – в среднем 2.00 за игру. При этом в атаке команда смотрится неплохо – 8 голов за пять матчей, включая три против Бельгии и два против Канады. Украина регулярно забивает (в 8 из последних 10 матчей), но нестабильная оборона остаeтся уязвимой зоной. Даже с сопоставимыми по уровню командами «жeлто-синие» допускают ошибки, что может быть критичным против хорошо организованной и находящейся на ходу сборной Новой Зеландии.

Факты о командах

Новая Зеландия

Победа в 7 последних матчах

27 голов в последних 5 играх

Пропустила лишь 1 мяч за тот же отрезок

В 4 последних матчах сохраняет свои ворота «сухими»

В среднем: 5.40 забитых и 0.20 пропущенных гола за игру

Украина

Пропускает в 6 последних матчах

8 голов в 5 последних играх

10 пропущенных мячей за тот же период

В среднем: 1.60 забитых и 2.00 пропущенных гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Товарищеские матчи. Сборные, Новая Зеландия 1 : 2 Украина

Прогноз на матч Новая Зеландия – Украина

Несмотря на превосходство Украины в общем уровне соперников, текущая форма Новой Зеландии и впечатляющая статистика делают еe серьeзным соперником. Команда из Океании уверенно забивает и почти не пропускает. Украина же слаба в обороне, и если атака не будет безупречной, есть риск очередного поражения. В условиях нейтрального поля и в формате товарищеской встречи, где важнее сыгранность и форма, Новая Зеландия имеет реальные шансы как минимум не проиграть. Вероятен результативный матч с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: