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Прогноз на точный счёт матча Новая Зеландия – Украина: Товарищеские матчи, 11 июня 2025

09 июня 2025 11:34
Новая Зеландия - Украина
11 июн. 2025, среда 00:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.00
Точный счёт 2:2
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В ночь с 10 на 11 июня на стадионе «БМО Филд» состоится интересный товарищеский матч между сборными Новой Зеландии и Украины. Несмотря на разницу в классе соперников и уровне континентального футбола, текущая форма обеих команд делает противостояние интригующим и непредсказуемым.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии подходит к этой встрече в феноменальной форме. Команда выиграла семь матчей подряд, при этом в последних пяти играх забила невероятные 27 голов. Особенно результативной она была в матчах отборочного турнира к ЧМ против представителей Океании: 8:1 с Вануату, 8:0 с Самоа и 7:0 с Фиджи. Даже в матче против Кот-д’Ивуара новозеландцы сохранили нули в графе пропущенных и добыли победу – 1:0. Оборона команды надeжна: в последних пяти матчах пропущен лишь один мяч, а в четырeх последних встречах и вовсе сохранялся «сухой» результат. Несмотря на уровень оппозиции, статистика впечатляет – 5.40 забитых и 0.20 пропущенных голов в среднем за игру.

Украина

Сборная Украины демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне. В последнем матче украинцы проиграли Канаде 2:4, а до этого уступили Бельгии 0:3. За последние пять матчей Украина пропустила 10 мячей – в среднем 2.00 за игру. При этом в атаке команда смотрится неплохо – 8 голов за пять матчей, включая три против Бельгии и два против Канады. Украина регулярно забивает (в 8 из последних 10 матчей), но нестабильная оборона остаeтся уязвимой зоной. Даже с сопоставимыми по уровню командами «жeлто-синие» допускают ошибки, что может быть критичным против хорошо организованной и находящейся на ходу сборной Новой Зеландии.

Факты о командах

Новая Зеландия

  • Победа в 7 последних матчах
  • 27 голов в последних 5 играх
  • Пропустила лишь 1 мяч за тот же отрезок
  • В 4 последних матчах сохраняет свои ворота «сухими»
  • В среднем: 5.40 забитых и 0.20 пропущенных гола за игру

Украина

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • 8 голов в 5 последних играх
  • 10 пропущенных мячей за тот же период
  • В среднем: 1.60 забитых и 2.00 пропущенных гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Новая Зеландия
1 : 2
11.06.2025
Украина

Прогноз на матч Новая Зеландия – Украина

Несмотря на превосходство Украины в общем уровне соперников, текущая форма Новой Зеландии и впечатляющая статистика делают еe серьeзным соперником. Команда из Океании уверенно забивает и почти не пропускает. Украина же слаба в обороне, и если атака не будет безупречной, есть риск очередного поражения. В условиях нейтрального поля и в формате товарищеской встречи, где важнее сыгранность и форма, Новая Зеландия имеет реальные шансы как минимум не проиграть. Вероятен результативный матч с голами обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Новая Зеландия не проиграет (1Х) – коэффициент 2.15

7.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Украина Новая Зеландия
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