Польша – Новая Зеландия: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.68

08 октября 2025 8:42
Польша - Новая Зеландия
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
1.68
Победа Польши с форой (-1.5)
9 октября в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными Польши и Новой Зеландии. Европейцы подходят к игре в отличной форме и явно настроены продлить успешную серию перед возобновлением квалификации к чемпионату мира.

Польша

Сборная Польши находится на хорошем ходу и демонстрирует уверенный футбол. Команда выиграла пять последних товарищеских матчей подряд, стабильно забивает – в последних пяти встречах на еe счету девять голов при четырeх пропущенных. После побед над Молдовой (2:0) и Финляндией (3:1) поляки укрепили уверенность в атакующих действиях, а оборона постепенно становится более надeжной.Хозяева активно используют фланги, делают ставку на стандарты и мощную игру в воздухе. Польша редко теряет очки дома – на своем поле она играет с высокой самоотдачей и обычно контролирует ход матча с первых минут.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии переживает спад. Команда проиграла три последних встречи подряд, включая поражение от Австралии (1:3). Проблемы очевидны: при сбалансированной атаке (в среднем 1.2 забитого мяча за игру) оборона действует неуверенно – шесть пропущенных мячей за пять матчей. Команда часто теряет концентрацию во втором тайме, что становится решающим фактором против более опытных соперников.На выезде новозеландцы традиционно испытывают трудности с организацией игры. Несмотря на желание действовать смело, их оборона часто проваливается под давлением более техничных сборных.

Факты о командах

Польша

  • Побеждает в 5 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 1.80 забитых и 0.80 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

Новая Зеландия

  • Проигрывает 3 матча подряд
  • В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей

Прогноз на матч Польша – Новая Зеландия

Польша заметно превосходит соперника по всем показателям – качеству состава, стабильности игры и уровню конкуренции. Новая Зеландия может попытаться действовать через контратаки, но на фоне сильного соперника шансов на результат почти нет. Хозяева уверенно контролируют мяч и создают много моментов, особенно на домашнем поле. С высокой вероятностью матч завершится победой Польши с комфортным преимуществом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Польши с форой (-1.5) – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал Польши больше 2 голов – коэффициент 1.90

1.68
Победа Польши с форой (-1.5)
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Новая Зеландия Польша
