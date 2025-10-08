9 октября в Варшаве состоится товарищеский матч между сборными Польши и Новой Зеландии. Европейцы подходят к игре в отличной форме и явно настроены продлить успешную серию перед возобновлением квалификации к чемпионату мира.

Польша

Сборная Польши находится на хорошем ходу и демонстрирует уверенный футбол. Команда выиграла пять последних товарищеских матчей подряд, стабильно забивает – в последних пяти встречах на еe счету девять голов при четырeх пропущенных. После побед над Молдовой (2:0) и Финляндией (3:1) поляки укрепили уверенность в атакующих действиях, а оборона постепенно становится более надeжной.Хозяева активно используют фланги, делают ставку на стандарты и мощную игру в воздухе. Польша редко теряет очки дома – на своем поле она играет с высокой самоотдачей и обычно контролирует ход матча с первых минут.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии переживает спад. Команда проиграла три последних встречи подряд, включая поражение от Австралии (1:3). Проблемы очевидны: при сбалансированной атаке (в среднем 1.2 забитого мяча за игру) оборона действует неуверенно – шесть пропущенных мячей за пять матчей. Команда часто теряет концентрацию во втором тайме, что становится решающим фактором против более опытных соперников.На выезде новозеландцы традиционно испытывают трудности с организацией игры. Несмотря на желание действовать смело, их оборона часто проваливается под давлением более техничных сборных.

Факты о командах

Польша

Побеждает в 5 последних товарищеских матчах

В среднем: 1.80 забитых и 0.80 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забивает в 10 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Новая Зеландия

Проигрывает 3 матча подряд

В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных голов (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних встречах

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Прогноз на матч Польша – Новая Зеландия

Польша заметно превосходит соперника по всем показателям – качеству состава, стабильности игры и уровню конкуренции. Новая Зеландия может попытаться действовать через контратаки, но на фоне сильного соперника шансов на результат почти нет. Хозяева уверенно контролируют мяч и создают много моментов, особенно на домашнем поле. С высокой вероятностью матч завершится победой Польши с комфортным преимуществом.

