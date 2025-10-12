12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Литва
Литва
3-2-4-1
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
18
17
Сирвис
22
Голубицкас
11
Сиргедас
14
Сливка
15
Гинейтис
10
Черных
4-2-3-1
1
Скорупски
2
Кэш
5
Беднарек
3
Вишневски
14
Кивиор
10
Зелински
6
Слиш
7
Каминьски
20
Шиманьски
17
Скурась
9
Левандовски
11
Сиргедас
6
Воробьевас
6
Воробьевас
11
Сиргедас
22
Голубицкас
10
Калинаускас
10
Калинаускас
22
Голубицкас
10
Черных
11
Янкаускас
11
Янкаускас
10
Черных
4
Гирдвайнис
9
Паулаускас
9
Паулаускас
4
Гирдвайнис
14
Сливка
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
14
Сливка
3
Вишневски
16
Зиолковски
16
Зиолковски
3
Вишневски
7
Каминьски
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Каминьски
6
Слиш
8
Капустка
8
Капустка
6
Слиш
2
Кэш
15
Вшолек
15
Вшолек
2
Кэш
20
Шиманьски
11
Свидерски
11
Свидерски
20
Шиманьски
Остались в запасе
Литва
Польша
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
22
Каспер Тобиаш
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Остались в запасе
22
Каспер Тобиаш
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Литва - Польша
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
21
13
Офсайды
2
1
Количество передач
368
395
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Польши, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Польша
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»