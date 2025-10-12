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  • Литва – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Литва – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября 2025, 20:35
Литва
12.10.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Польша
15' С. Шиманьски 64' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
V. Armalas
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
(К) ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Михал Скурась
ЛВ
10
Петр Зелински
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Литва
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Польша
22
Каспер Тобиаш
ВР
1
Камил Грабара
ВР
16
Ян Зиолковски
ЦЗ
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Каспер Козловски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-4-1
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
18
17
Сирвис
22
Голубицкас
11
Сиргедас
14
Сливка
15
Гинейтис
10
Черных
4-2-3-1
1
Скорупски
2
Кэш
5
Беднарек
3
Вишневски
14
Кивиор
10
Зелински
6
Слиш
7
Каминьски
20
Шиманьски
17
Скурась
9
Левандовски
11
Сиргедас
6
Воробьевас
6
Воробьевас
11
Сиргедас
22
Голубицкас
10
Калинаускас
10
Калинаускас
22
Голубицкас
10
Черных
11
Янкаускас
11
Янкаускас
10
Черных
4
Гирдвайнис
9
Паулаускас
9
Паулаускас
4
Гирдвайнис
14
Сливка
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
14
Сливка
3
Вишневски
16
Зиолковски
16
Зиолковски
3
Вишневски
7
Каминьски
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Каминьски
6
Слиш
8
Капустка
8
Капустка
6
Слиш
2
Кэш
15
Вшолек
15
Вшолек
2
Кэш
20
Шиманьски
11
Свидерски
11
Свидерски
20
Шиманьски
Остались в запасе
Литва
Польша
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
22
Каспер Тобиаш
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
23
Джугас Барткус
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Остались в запасе
22
Каспер Тобиаш
ВР
1
Камил Грабара
ВР
15
Аркадиуш Пырка
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Каспер Козловски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Литва - Польша
2
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
21
13
Офсайды
2
1
Количество передач
368
395
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Польши, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Польша

Литва – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Литва
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