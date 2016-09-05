Навалка: «Не ожидали, что Казахстан так преобразится во втором тайме»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился своими впечатлениями от результата матча против сборной Казахстана (2:2).

«В первом тайме мы контролировали игру. Даже при счете 2:0 в нашу пользу мы имели шансы, чтобы увеличить отрыв и обеспечить себе победу. Во втором тайме соперник преобразился. Первый мяч оказался сюрпризом. После второго гола сборной Казахстана было заметно, что соперник старался играть от обороны. Конечно, это было неожиданно, потому что, проиграв весь первый тайм, уступая в контроле мяча, было невозможно ожидать, что соперник так резко преобразится. Сейчас нам нужно проанализировать все эпизоды, особенно голевые моменты. И сделать анализ над ошибками», – приводит Kazfootball слова Навалки.