Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Навалка: «Левандовски еще не сказал своего последнего слова»

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка подвел итог победе над командой Армении (6:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Специалист также поделился мнением о нападающем Роберте Левандовском, который в ереванском матче стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

    «Мы достигли заданной цели. Набрать три очка в решающей стадии отбора было очень важно. Игроки действовали правильно с самого начала встречи. Было видно большой уровень концентрации и готовность сыграть по плану – быстро отбирать мяч, держать его и создавать опасные ситуации у ворот соперника.

    Левандовски, как обычно, сыграл фантастически. Он записал свое имя в историю. Я могу только радоваться, что он все время играет в нашей команде. Думаю, своего последнего слова он еще не сказал. Впереди его ждет только лучшее», – цитирует Навалку TVN24.

    Форвард «Баварии» также побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира.

    Поляки набрали 22 очка и продолжили лидерство в отборочной группе E.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 6 октября 2017, 06:32

      Ну почему же его фамилия такая смешная

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11