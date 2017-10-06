Навалка: «Левандовски еще не сказал своего последнего слова»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка подвел итог победе над командой Армении (6:1) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Специалист также поделился мнением о нападающем Роберте Левандовском, который в ереванском матче стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Мы достигли заданной цели. Набрать три очка в решающей стадии отбора было очень важно. Игроки действовали правильно с самого начала встречи. Было видно большой уровень концентрации и готовность сыграть по плану – быстро отбирать мяч, держать его и создавать опасные ситуации у ворот соперника.

Левандовски, как обычно, сыграл фантастически. Он записал свое имя в историю. Я могу только радоваться, что он все время играет в нашей команде. Думаю, своего последнего слова он еще не сказал. Впереди его ждет только лучшее», – цитирует Навалку TVN24.

Форвард «Баварии» также побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира.

Поляки набрали 22 очка и продолжили лидерство в отборочной группе E.