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    Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

    Сборная Польши в рамках 9-го тура отборочного турнира обыграла команду Армении (6:1).

    Нападающий Роберт Левандовски забил на 18-й и 25-й минутах. Количество голов футболиста за национальную команду составило 49. Показатель является рекордным.

    Форвард «Баварии» обогнал Влодимежа Любанского, который выступал за сборную с 1963 по 1980 год и забил 48 мячей.

    Левандовски дебютировал в сборной в сентябре 2008 года. В ее составе участвовал на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 19:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      antonson10 6 октября 2017, 08:42

      Хотелось бы увидеть такого напа в АПЛ и посмотреть кто лучше, Кейн или Лева.

      0
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      Рейтинг: +100949

      zigbert 5 октября 2017, 20:09

      Подтверждает свой класс.

      1
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