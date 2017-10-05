Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши

Сборная Польши в рамках 9-го тура отборочного турнира обыграла команду Армении (6:1).

Нападающий Роберт Левандовски забил на 18-й и 25-й минутах. Количество голов футболиста за национальную команду составило 49. Показатель является рекордным.

Форвард «Баварии» обогнал Влодимежа Любанского, который выступал за сборную с 1963 по 1980 год и забил 48 мячей.

Левандовски дебютировал в сборной в сентябре 2008 года. В ее составе участвовал на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.