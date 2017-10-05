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    Левандовски забил 15-й гол в отборочном цикле ЧМ-2018 и побил рекорд Роналду

    Сборная Польши в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 обыграла команду Армении со счетом 6:1.

    Нападающий Роберт Левандовски забил три мяча. Общее количество голов поляка в цикле составило 15.

    Показатель является рекордным. Предыдущее достижение в августе установил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, забив свой 14-й гол в рамках отбора в ворота Фарерских островов (5:1).

    Игрок «Баварии» также стал лучшим бомбардиром в истории польской сборной.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      Karakush 6 октября 2017, 11:24

      Один из самых стабильных бомбардиров в Европе, который доказывает свой уровень из года в год

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 октября 2017, 00:25

      Круто!!!Молодец!!!

      0
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