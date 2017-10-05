Левандовски забил 15-й гол в отборочном цикле ЧМ-2018 и побил рекорд Роналду

Сборная Польши в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 обыграла команду Армении со счетом 6:1.

Нападающий Роберт Левандовски забил три мяча. Общее количество голов поляка в цикле составило 15.

Показатель является рекордным. Предыдущее достижение в августе установил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, забив свой 14-й гол в рамках отбора в ворота Фарерских островов (5:1).

Игрок «Баварии» также стал лучшим бомбардиром в истории польской сборной.