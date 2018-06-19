Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адам Навалка - статистика

    Тренер
    Имя Адам
    Фамилия Навалка
    Гражданство Польша
    Дата рождения 23 октября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.06.2018 Польша 1 : 2 Сенегал
    24.06.2018 Польша 0 : 3 Колумбия
    28.06.2018 Япония 0 : 1 Польша
    • Читайте нас: 