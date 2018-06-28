Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013