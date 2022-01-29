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Адам Навалка
Новости
Адам Навалка - новости
Польша
23 октября 1957 (69)
Тренер
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Публикации
Навалка вернется в сборную Польши за два месяца до матча с Россией (Przegląd Sportowy)
2022.01.29 08:44
2
Крыховяк – о новом тренере сборной Польши: «Навалка – лучший кандидат»
2022.01.28 11:51
Навалка согласился вернуться в сборную Польши на стыки с Россией. Он не тренировал три года
2021.12.27 18:33
3
Ковалевски – о новом тренере сборной Польши: «Чаще всего упоминается имя Навалки. Он давно без работы»
2021.12.27 15:48
1
Тренер сборной Польши Навалка покинул свой пост после невыхода команды в плей-офф ЧМ-2018
2018.07.03 14:24
1
Тренер Польши: «Приношу извинения за разгром от Колумбии. Соперник был лучше нас»
2018.06.24 23:53
1
Навалка: «Левандовски еще не сказал своего последнего слова»
2017.10.06 01:32
1
Навалка: «Не ожидали, что Казахстан так преобразится во втором тайме»
2016.09.05 00:03
1
Навалка продлил контракт со сборной Польши
2016.07.06 15:04
1
Навалка: «Как Польше может быть не обидно, если мы не проиграли ни одного матча на Евро-2016?»
2016.07.01 01:52
5
Навалка: «Букмекеры ставят на Португалию»
2016.06.29 20:10
1
Навалка: «С уверенностью ждем следующего матча»
2016.06.25 19:49
1
Навалка: «Левандовски справляется со своей работой, так что не надо сравнивать его с Роналду»
2016.06.24 22:36
Навалка: «Украина могла сравнять счет в матче с Германией, у них есть очень талантливые игроки»
2016.06.21 05:14
Навалка: «Не вполне доволен, что не смогли Германии забить, но счет 0:0 справедлив»
2016.06.17 01:11
Навалка: «Победа над немцами в квалификации стала важным этапом в развитии команды»
2016.06.15 22:52
Навалка: «Сборная Польши приехала на Евро с большими надеждами»
2016.06.12 09:29
Рыбус попал в предварительную заявку сборной Польши на чемпионат Европы-2016
2016.05.13 10:56
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