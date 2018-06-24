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    Тренер Польши: «Приношу извинения за разгром от Колумбии. Соперник был лучше нас»

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Колумбии (0:3).

    «Мы проиграли сильной команде, и это надо принять. Матч был равным до первого пропущенного мяча. После углового ситуация вышла из-под контроля. Мы изменили схему и стали больше атаковать, используя опытных игроков, но ничего не вышло.

    Завтра будет новый день. Я приношу извинения за поражение, но его надо принять.

    Мы выложились на максимум и использовали все свои ресурсы. Но игра у нас не клеилась. Колумбийцы умно пользовались контратаками и забили еще два. Мы выпустили еще одного форварда, чтобы спасти ситуацию, но колумбийцы были намного лучше.

    Не думаю, что на нас повлияла жара. Если речь идет о беге и физической подготовке, у нас все в порядке. Нас просто превзошли во владении мячом», – сказал Навалка.

    Почему вылет Польши – это сенсация

    Источник: Sport24

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    24.06.2018 23:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:18

      Левандовски заигрался . )

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