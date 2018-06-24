Почему вылет Польши – это сенсация

Не только из-за Левандовски.

Отожгли на Евро

Два года назад на чемпионате Европы поляки спокойно прошли группу с Германией, Украиной и Северной Ирландией, не пропустив ни гола, в 1/8 финала по пенальти превзошли Швейцарию, а в четвертьфинале точно так же лишь в серии одиннадцатиметровых проиграли будущим чемпионам португальцам. Польша на том турнире всем понравилась своим агрессивным футболом, выход в 1/4 финала казался вполне себе успехом. Казалось, через два года его можно повторить, а может и развить, уж очень тактически грамотно и по игре мощно смотрелась команда.

Всех разбомбили в квалификации

Польша одержала восемь побед в 10 матчах с Данией, Черногорией, Румынией, Арменией и Казахстаном. Группа, между тем, не самая простая. Но поляки были безошибочны и за исключением лишь одного провала (0:4 с Данией) во всех остальных матчах забивали не меньше двух голов. И по игре смотрелась столь же уверенно и эффектно, как и на Евро.

Левандовски – суперзвезда

Это нападающий мирового уровня, но он к тому же еще и в отличной форме все эти годы. Левандовски забил больше всех в европейской квалификации (16 голов), обогнав даже Роналду. Он здорово опередил всех по голам в Бундеслиге – забил 29 мячей, в то время как ближайший преследователь остановился на отметке 15-ти. Глядя на то, как один лидер (Роналду) принес серьезный успех своей сборной (Португалии) при поддержке менее известных партнеров, хотелось верить и в такую же историю с Левандовски и Польшей.

Состав тоже сильный

Называть Польшу командой одного Левандовски абсолютно некорректно. В команде есть два бывших голкипера «Арсенала» (Щесны и Фабьянски), крепкий защитник Глик (которому пришлось пропустить первый матч и 80 минут второго из-за травмы), известные бывший и нынешний футболисты «Боруссии» Блащиковски и Пищек, чемпион России в составе «Локомотива» Рыбус, неоднократный победитель Лиги Европы Крыховяк, суперталант из «Наполи» Зелиньски, мощный форвард и одноклубник Зелиньски – Милик, а еще отличный полузащитник Гросицки (вместе с Левандовски они наколотили более 50% голов Польши при Адаме Навалке).

И тренер интересный

Все решения Адама Навалки по составу на Евро были логичными и объяснимыми. В квалификации Польша уверенно летела навстречу чемпионату мира, легко оформилась, игра была поставлена даже на стандартах (аж 12 мячей в 10 матчах), а затем тренер начал перестраивать игру. Он стал наигрывать модную в современном футболе схему в три центральных защитника, объясняя это проблемами в обороне у Польши (что было недалеко от истины – крайние защитники стали хуже действовать в подстраховке) и компенсируя слабость центра полузащиты (Крыховяк сильно сдал, сидя на скамейке в «ПСЖ»).

На первый тур против Сенегала Навалка все-таки поставил двух центральных, один из которых (Чонек) забил автогол, а затем команда еще и мощно опозорилась в эпизоде со вторым мячом. На игру с Колумбией тренер вернулся к схеме в три защитника, но сильно перетряхнул состав: Блащиковски, Гросицки и Милик сели на скамейку, что, учитывая их класс, было удивительно видеть. Глик играть был не готов, и Польша снова получила кучу проблем в защите.

Когда-то Навалка торговал джинсами и косметикой. Став тренером, за свои деньги оборудовал спутниковое ТВ на базе польского «Гурника», чтобы его игроки смотрели больше высококлассного футбола. Зная, каким перфекционистом и трудягой является Навалка, тренер сборной Польши Лео Беенхаккер позвал его в свой штаб – вместе они вышли на Евро-2008. Карьера Навалки шла по нарастающей. А теперь будет долгая остановка.

Учитывая, как польского тренера бесят журналисты, щадить его на родине теперь никто не станет.