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    Почему вылет Польши – это сенсация


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    Голосов: 7
    24.06.2018 23:02
    Не только из-за Левандовски.

    Отожгли на Евро

    Два года назад на чемпионате Европы поляки спокойно прошли группу с Германией, Украиной и Северной Ирландией, не пропустив ни гола, в 1/8 финала по пенальти превзошли Швейцарию, а в четвертьфинале точно так же лишь в серии одиннадцатиметровых проиграли будущим чемпионам португальцам. Польша на том турнире всем понравилась своим агрессивным футболом, выход в 1/4 финала казался вполне себе успехом. Казалось, через два года его можно повторить, а может и развить, уж очень тактически грамотно и по игре мощно смотрелась команда.

    Всех разбомбили в квалификации

    Польша одержала восемь побед в 10 матчах с Данией, Черногорией, Румынией, Арменией и Казахстаном. Группа, между тем, не самая простая. Но поляки были безошибочны и за исключением лишь одного провала (0:4 с Данией) во всех остальных матчах забивали не меньше двух голов. И по игре смотрелась столь же уверенно и эффектно, как и на Евро.

    Левандовски – суперзвезда

    Это нападающий мирового уровня, но он к тому же еще и в отличной форме все эти годы. Левандовски забил больше всех в европейской квалификации (16 голов), обогнав даже Роналду. Он здорово опередил всех по голам в Бундеслиге – забил 29 мячей, в то время как ближайший преследователь остановился на отметке 15-ти. Глядя на то, как один лидер (Роналду) принес серьезный успех своей сборной (Португалии) при поддержке менее известных партнеров, хотелось верить и в такую же историю с Левандовски и Польшей.

    Состав тоже сильный

    Называть Польшу командой одного Левандовски абсолютно некорректно. В команде есть два бывших голкипера «Арсенала» (Щесны и Фабьянски), крепкий защитник Глик (которому пришлось пропустить первый матч и 80 минут второго из-за травмы), известные бывший и нынешний футболисты «Боруссии» Блащиковски и Пищек, чемпион России в составе «Локомотива» Рыбус, неоднократный победитель Лиги Европы Крыховяк, суперталант из «Наполи» Зелиньски, мощный форвард и одноклубник Зелиньски – Милик, а еще отличный полузащитник Гросицки (вместе с Левандовски они наколотили более 50% голов Польши при Адаме Навалке).

    И тренер интересный

    Все решения Адама Навалки по составу на Евро были логичными и объяснимыми. В квалификации Польша уверенно летела навстречу чемпионату мира, легко оформилась, игра была поставлена даже на стандартах (аж 12 мячей в 10 матчах), а затем тренер начал перестраивать игру. Он стал наигрывать модную в современном футболе схему в три центральных защитника, объясняя это проблемами в обороне у Польши (что было недалеко от истины – крайние защитники стали хуже действовать в подстраховке) и компенсируя слабость центра полузащиты (Крыховяк сильно сдал, сидя на скамейке в «ПСЖ»).

    На первый тур против Сенегала Навалка все-таки поставил двух центральных, один из которых (Чонек) забил автогол, а затем команда еще и мощно опозорилась в эпизоде со вторым мячом. На игру с Колумбией тренер вернулся к схеме в три защитника, но сильно перетряхнул состав: Блащиковски, Гросицки и Милик сели на скамейку, что, учитывая их класс, было удивительно видеть. Глик играть был не готов, и Польша снова получила кучу проблем в защите.

    Когда-то Навалка торговал джинсами и косметикой. Став тренером, за свои деньги оборудовал спутниковое ТВ на базе польского «Гурника», чтобы его игроки смотрели больше высококлассного футбола. Зная, каким перфекционистом и трудягой является Навалка, тренер сборной Польши Лео Беенхаккер позвал его в свой штаб – вместе они вышли на Евро-2008. Карьера Навалки шла по нарастающей. А теперь будет долгая остановка.

    Учитывая, как польского тренера бесят журналисты, щадить его на родине теперь никто не станет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 26 июня 2018, 10:14

      Так им и надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 25 июня 2018, 14:32

      Могут присоединится к своим друзьям из Украины и к своему патрону США. Сочувствовать этой команде нет желания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 июня 2018, 10:46

      думал из группы выйдут,но видимо есть более достойные команды на данный момент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июня 2018, 09:52

      еще одно подтверждение того что один в поле не воин

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 июня 2018, 09:30

      Ну группа довольно ровная, так что вылет или проход любой сборной тут не будет сенсацией. Вот лично я рад за Колумбию. Хочется, чтобы они подольше задержались на турнире. Ведь в том числе и эти многочисленные болельщики делают праздник. Поэтому я симпатизирую латиноамериканским странам - Мексики и Перу. А вот за признанных фаворитов Аргентину и Бразилию не переживаю, хотя у них десант тоже огромный.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 09:03

      Да пусть с Богом домой едут,поделом...

      1
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      Рейтинг: +798

      Vepras 25 июня 2018, 08:20

      Вполне возможно, что на этом чемпионате кто-то станет впервые чемпионами мира, очень не предсказуемые матчи, тем и интересней.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 25 июня 2018, 08:13

      Вот что бывает когда на поле спесь и высокомерие сталкивается с огромной волей к победе, и нет здесь никакой сенсации это закономерность, что неоднократно подтверждается на этом ЧМ. Колумбийцы и Сенегал оставили очень приятное впечатление, вообще этот чемпионат открытие для многих команд и их звездный час.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 25 июня 2018, 08:08

      сама Русская земля отрыгивает русофобские сборные

      7
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 25 июня 2018, 07:37

      Очень рад что они вылетели...., да, и вылет Польши это не сенсация....

      4
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